Почему вишня цветет, но дает мало ягод: советы опытных садоводов.

Вишня – это отличная ягода, которая не только вкусна, но и полезна. Однако бывает, что вишня цветет каждый год пышным цветом, но ягод нет или их очень мало.

Следуя этим советам, вы сможете увеличить шансы на то, что ваша вишня будет плодоносить. Немного усилий и ваша вишня будет радовать вас вкусными и полезными ягодами, пишет dim-sad-gorod.com.

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Наиболее частой причиной отсутствия плодов является отсутствие опылителя.

Большинство сортов вишни нуждаются в перекрестном опылении. Это значит, что для того, чтобы завязались ягоды, пыльца из одного цветка должна попасть на пестик другого.

Что делать?

1. Посадите на участке сорт-опылитель.

Это дерево, которое цветет одновременно с вашей вишней и имеет другие характеристики, способствующие опылению.

Лучше всего посадить два дерева-опылителя.

Расстояние между деревьями может составлять до 30 м.

2. Принесите ветки сорта-опылителя.

Во время цветения вы можете просто отломить несколько веток сорта-опылителя и принести в свой сад.

Это поможет насекомым-опылителям перенести пыльцу с одного дерева на другое.

3. Привите черенки других сортов.

Если у вас уже есть взрослое дерево вишни, вы можете привить в его крону черенки других сортов.

Главное, чтобы эти сорта цвели одновременно.

Помните:

Выбирайте сорта-опылители, подходящие для вашего климата.

Обеспечьте вишни надлежащий уход: полив, подкормку, обрезку.

Борьба с вредителями и болезнями также важна для получения урожая.

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