Почему вислоухие кошки стоят на двух лапах и сидят в странных позах: причины шокируют

Вислоухие коты довольно смешные из-за своих привычек стоять, как суслики, или сидеть в позах, обычно присущих людям.

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И хотя кажется, что это один из странных капризов этой породы кошек, на самом деле это может быть следствием генетического заболевания, сообщают эксперты из Hepper.

В частности, шотландские вислоухие иногда сидят на нижней части спины, вытянув ноги перед собой, подобно человеку. Это объясняется, в частности, аномалией костей суставов и хрящей. "Сидеть на задних лапах может быть больно и даже неудобно", – говорят специалисты. Возможно также, что кошка страдает остеохондродисплазией – состояние, которое эти коты наследуют.

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Специалисты добавляют, что шотландские вислоухие имеют генетическое заболевание, которое влияет на их хрящи (отсюда у них сложены уши), что, к сожалению, приводит ко многим проблемам с костями, суставами и хрящами по всему телу.

"Генная мутация влияет на хрящи и суставы их тела, позволяя им вращать тело в, казалось бы, неудобных положениях. Это связано с состоянием, известным как остеодистрофия - аномалией костей и хрящей, обнаруженной у шотландских вислоухих. Это унаследованное заболевание, и оно официально известно как шотландская вислоухая остеохондродисплазия (SFOCD)", – пишет издание.

Как был открыт ген

В 1961 году в Шотландии был найден котенок со сложенными ушами. Его назвали Сьюзи. У кошки родились котята с такими же ушами. Выяснилось, что у Сьюзи была генетическая мутация, повлекшая деформации скелета, сложенные уши и сросшиеся кости.

"Это делает кошек с этим заболеванием невероятно гибкими и даже больше, чем обычные коты. Все коты, выведенные от Сюзи и ее потомков на протяжении многих лет, привели к созданию породы кошек, которую мы сейчас знаем как шотландская вислоухая. Поскольку шотландские вислоухие имеют деформации скелета. и хрящей, у них риск развития артрита выше, чем у других кошек", – отмечается в сообщении.

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Эксперты объясняют, что шотландские вислоухие также могут избегать сиденья на задних лапах, потому что дополнительное давление может быть болезненным, если у них артрит, а другие удивительные способы сидения могут быть более удобными для этой породы.

Почему вислоухие коты не активны

Шотландские вислоухие кошки могут страдать от болезненного дегенеративного заболевания суставов на протяжении всей жизни. Оно возникает из-за того, что мутация этих кошек оказывает негативное влияние на хрящи. В процессе развития заболевания суставы клянут, кости сращиваются, а кошке становится тяжелее и болезненнее двигаться. Кошки начинают хромать, а потом вообще избегают необходимости двигаться.

Ранее специалисты назвали части тела кошек, которые нельзя трогать.

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