Почему вы должны чаще есть корень петрушки: специалисты назвали преимущества для здоровья

Хотя корень петрушки похож на морковь или пастернак, его вкус и полезные свойства делают его уникальным. Этот овощ не стоит путать с зеленой петрушкой, ведь он выращивается ради толстого клубневидного корня.

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Попытайтесь добавить корень петрушки к вашему рациону и почувствуйте его полезные свойства, пишетHealthline. Корень петрушки не рекомендуется употреблять беременным женщинам и людям с камнями в почках.

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Чем полезен корень петрушки?

Богат питательными веществами: содержит витамины C, B9, калий, магний, цинк, фосфор, железо.

содержит витамины C, B9, калий, магний, цинк, фосфор, железо. Содержит мощные антиоксиданты: борется со свободными радикалами, что замедляет старение и снижает риск хронических заболеваний.

Обладает противовоспалительным действием: может помочь при артрите, подагре и других воспалительных заболеваниях.

может помочь при артрите, подагре и других воспалительных заболеваниях. Ускоряет детоксикацию: помогает печени выводить из организма токсины.

помогает печени выводить из организма токсины. Повышает иммунитет благодаря витамину C и клетчатке.

благодаря витамину C и клетчатке. Может обладать противораковыми свойствами: исследования показали, что корень петрушки может помочь в борьбе с некоторыми видами рака.

Как добавить корень петрушки в рацион?

Ешьте его сырым: нарежьте палочками и ешьте с соусом или просто так.

нарежьте палочками и ешьте с соусом или просто так. Добавляйте в салаты: измельчите корень петрушки и посыпьте им салат.

измельчите корень петрушки и посыпьте им салат. Готовьте на пару, жарьте или пассеруйте: корень петрушки хорошо сочетается с другими корнеплодами, его можно запечь или добавить в овощной ассорти.

корень петрушки хорошо сочетается с другими корнеплодами, его можно запечь или добавить в овощной ассорти. Приготовьте пюре: из вареного корня петрушки можно сделать пюре, используемое в качестве основы для мясного жаркого или овощной выпечки.

из вареного корня петрушки можно сделать пюре, используемое в качестве основы для мясного жаркого или овощной выпечки. Добавьте к супам и рагу: измельченный корень петрушки придаст аромату и питательным веществам вашим супам и рагу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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