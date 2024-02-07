Почему вы должны чаще употреблять имбирь: преимущества для здоровья
Имбирь – это не просто пряности, но и источник полезных свойств. Его легко найти в супермаркетах и магазинах по доступной цене.
Из него можно сделать не только вкусный, но полезный напиток. Он поможет вам согреться, улучшить пищеварение и укрепить иммунитет, пишет Окна.
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Чем полезен имбирь?
- Улучшает пищеварение: имбирь помогает желудку переваривать пищу, уменьшает газообразование и чувство тяжести.
- Способствует похудению: имбирь ускоряет метаболизм, помогает сжигать жиры и контролировать уровень сахара в крови.
- Укрепляет иммунитет: имбирь обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с простудой и гриппом.
- Уменьшает боль: имбирь может помочь при головных болях, болях в мышцах и суставах.
- Согревает: имбирь улучшает кровообращение и согревает тело в холодное время года.
Как сделать ароматный имбирный чай?
Ингредиенты:
- 2-3 см корня имбиря
- 1 палочка корицы
- 1/3 лимона
- 500 мл воды
- 2 шт. гвоздики
- Мед по вкусу
Приготовление:
- Очистите имбирь от кожуры и натрите на мелкой терке.
- Выдавите сок из лимона и добавьте к имбирю.
- Положите молотый имбирь, сок лимона, нарезанный кружочком лимон, гвоздику и корицу в заварнике.
- Залейте крутым кипятком и оставьте под крышкой на 5 минут.
- Разлейте по чашкам и по желанию добавьте мед.
Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.
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