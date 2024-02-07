Почему вы должны чаще употреблять имбирь: преимущества для здоровья

Имбирь – это не просто пряности, но и источник полезных свойств. Его легко найти в супермаркетах и магазинах по доступной цене.

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Из него можно сделать не только вкусный, но полезный напиток. Он поможет вам согреться, улучшить пищеварение и укрепить иммунитет, пишет Окна.

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Чем полезен имбирь?

Улучшает пищеварение: имбирь помогает желудку переваривать пищу, уменьшает газообразование и чувство тяжести.

имбирь помогает желудку переваривать пищу, уменьшает газообразование и чувство тяжести. Способствует похудению: имбирь ускоряет метаболизм, помогает сжигать жиры и контролировать уровень сахара в крови.

Укрепляет иммунитет: имбирь обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с простудой и гриппом.

имбирь обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с простудой и гриппом. Уменьшает боль: имбирь может помочь при головных болях, болях в мышцах и суставах.

имбирь может помочь при головных болях, болях в мышцах и суставах. Согревает: имбирь улучшает кровообращение и согревает тело в холодное время года.

Как сделать ароматный имбирный чай?

Ингредиенты:

2-3 см корня имбиря

1 палочка корицы

1/3 лимона

500 мл воды

2 шт. гвоздики

Мед по вкусу

Приготовление:

Очистите имбирь от кожуры и натрите на мелкой терке. Выдавите сок из лимона и добавьте к имбирю. Положите молотый имбирь, сок лимона, нарезанный кружочком лимон, гвоздику и корицу в заварнике. Залейте крутым кипятком и оставьте под крышкой на 5 минут. Разлейте по чашкам и по желанию добавьте мед.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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