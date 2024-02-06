Почему Япония славится долгожителями: секретное правило, работающее на все сто
Япония занимает одно из первых мест в мире по продолжительности жизни. Ученые давно пытаются разгадать секреты здоровья японцев, и один из них может быть связан с их пищевыми привычками. Правильное питание в течение значительно продлевает им жизнь. Об этом пишет Радиотрек.
Правило 80%:
За завтраком, обедом и ужином японцы не переедают. Они руководствуются правилом "хара хачи бу", что означает "есть, пока желудок не наполнится на 80%". Оставаясь немного голодными после трапезы, они чувствуют сытость позже.
Почему это полезно?
Специалисты считают, что принцип 80% помогает продлить жизнь и укрепить здоровье. Переедание может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и другим проблемам со здоровьем. Это особенно актуально для пожилых людей, у которых метаболизм замедляется.
Преимущества 80% питания:
- Снижение риска хронических заболеваний: Ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.
- Поддержание здорового веса: Упрощает контроль над весом.
- Увеличение энергии: Ощущение легкости и бодрости.
- Улучшение пищеварения: Уменьшает нагрузку на пищеварительную систему.
- Повышение когнитивных функций: Улучшает память, концентрацию внимания.
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Как ввести правило 80%:
- Ешьте медленно: Это поможет вам почувствовать сытость до переедания.
- Сосредоточьтесь на сознательном питании: Вкушайте еду, не отвлекаясь на телефон или телевизор.
- Используйте более маленькие тарелки: Это поможет вам контролировать порции.
- Слушайте свое тело: Остановитесь, когда почувствуете сытость.
- Не ешьте перед сном: Дайте вашему организму время переварить пищу.
Правило 80% – это не просто диета, а стиль жизни, который может помочь вам жить дольше, здоровее и счастливее.
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