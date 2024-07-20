Почему засыхают листья туи и как это предотвратить: объяснение садоводов
Хвойные деревья, такие как туя, ель и пихта, украшают наши сады в течение всего года, даря им красоту и уют. Однако в жаркое лето, когда влага испаряется быстрее, хвойные растения могут страдать, что проявляется пожелтением и засыханием ветвей. Об этом пишет zahid.net.
Причины пожелтения хвои:
- Неправильная посадка: заглубленная или высокая посадка, загущенная посадка, смена места произрастания.
- Неправильный уход: недостаточный полив, избыточный полив, нехватка питательных веществ.
- Болезни и вредители: фитофтора, бурый шютт, песталоциевое увядание.
Что делать, если хвоя пожелтела?
- Оцените состояние растения: определите причину пожелтения, исключите неправильную посадку и уход.
- Проведите лечебные мероприятия: при необходимости пересадите растение, настройте режим полива, внесите подкормку.
- Защитите от заболеваний и вредителей: проведите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами.
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Профилактика пожелтения хвои:
- Выбирайте здоровые саженцы.
- Следуйте рекомендациям по посадке.
- Обеспечьте правильный полив: не допускайте пересыхания или переувлажнения почвы.
- Регулярно кормите растения минеральными и органическими удобрениями.
- Проводите профилактические обработки от болезней и вредителей.
- Защищайте молодые саженцы от палящего солнца.
Обратите внимание:
- Если вы заметили признаки пожелтения хвои, не медлите с действиями.
- При сильном поражении растение может быть сложно спасти.
- Регулярный уход и профилактические мероприятия помогут вашим хвойным друзьям сохранить свою пышную зелень в течение всего года.
Напомним, мы уже писали, чем подкармливать туи, чтобы пышно росли.
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