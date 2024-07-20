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Почему засыхают листья туи и как это предотвратить: объяснение садоводов

Цихоцкая Мария

Почему засыхают листья туи и как это предотвратить: объяснение садоводов
В жаркое лето, когда влага улетучивается быстрее, хвойные растения могут страдать, что проявляется пожелтением и засыханием ветвей.

Хвойные деревья, такие как туя, ель и пихта, украшают наши сады в течение всего года, даря им красоту и уют. Однако в жаркое лето, когда влага испаряется быстрее, хвойные растения могут страдать, что проявляется пожелтением и засыханием ветвей. Об этом пишет zahid.net.

Причины пожелтения хвои:

  • Неправильная посадка: заглубленная или высокая посадка, загущенная посадка, смена места произрастания.
  • Неправильный уход: недостаточный полив, избыточный полив, нехватка питательных веществ.
  • Болезни и вредители: фитофтора, бурый шютт, песталоциевое увядание.

Что делать, если хвоя пожелтела?

  1. Оцените состояние растения: определите причину пожелтения, исключите неправильную посадку и уход.
  2. Проведите лечебные мероприятия: при необходимости пересадите растение, настройте режим полива, внесите подкормку.
  3. Защитите от заболеваний и вредителей: проведите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами.

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Профилактика пожелтения хвои:

  • Выбирайте здоровые саженцы.
  • Следуйте рекомендациям по посадке.
  • Обеспечьте правильный полив: не допускайте пересыхания или переувлажнения почвы.
  • Регулярно кормите растения минеральными и органическими удобрениями.
  • Проводите профилактические обработки от болезней и вредителей.
  • Защищайте молодые саженцы от палящего солнца.

Обратите внимание:

  • Если вы заметили признаки пожелтения хвои, не медлите с действиями.
  • При сильном поражении растение может быть сложно спасти.
  • Регулярный уход и профилактические мероприятия помогут вашим хвойным друзьям сохранить свою пышную зелень в течение всего года.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать туи, чтобы пышно росли.

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