Почему засыхают листья туи и как это предотвратить: объяснение садоводов

Хвойные деревья, такие как туя, ель и пихта, украшают наши сады в течение всего года, даря им красоту и уют. Однако в жаркое лето, когда влага испаряется быстрее, хвойные растения могут страдать, что проявляется пожелтением и засыханием ветвей. Об этом пишет zahid.net.

Причины пожелтения хвои:

Неправильная посадка: заглубленная или высокая посадка, загущенная посадка, смена места произрастания.

заглубленная или высокая посадка, загущенная посадка, смена места произрастания. Неправильный уход: недостаточный полив, избыточный полив, нехватка питательных веществ.

недостаточный полив, избыточный полив, нехватка питательных веществ. Болезни и вредители: фитофтора, бурый шютт, песталоциевое увядание.

Что делать, если хвоя пожелтела?

Оцените состояние растения: определите причину пожелтения, исключите неправильную посадку и уход. Проведите лечебные мероприятия: при необходимости пересадите растение, настройте режим полива, внесите подкормку. Защитите от заболеваний и вредителей: проведите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами.

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Профилактика пожелтения хвои:

Выбирайте здоровые саженцы.

Следуйте рекомендациям по посадке.

Обеспечьте правильный полив: не допускайте пересыхания или переувлажнения почвы.

Регулярно кормите растения минеральными и органическими удобрениями.

Проводите профилактические обработки от болезней и вредителей.

Защищайте молодые саженцы от палящего солнца.

Обратите внимание:

Если вы заметили признаки пожелтения хвои, не медлите с действиями.

При сильном поражении растение может быть сложно спасти.

Регулярный уход и профилактические мероприятия помогут вашим хвойным друзьям сохранить свою пышную зелень в течение всего года.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать туи, чтобы пышно росли.

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