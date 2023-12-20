Почему женщинам после 55 лет рекомендовано употреблять чернослив: полезные советы

Американские ученые обнаружили, что регулярное употребление чернослива может помочь женщинам в возрасте от 55 до 75 лет предотвратить остеопороз, то есть потерю костной массы.

Видео дня

Исследование проводилось в Университете штата Пенсильвания, пишет РадиоТрек. В нем приняли участие 183 женщины, имевшие постменопаузу. Женщин поделили на три группы: первые две употребляли по 50 и 100 г чернослива в сутки, а третья группа не употребляла сухофрукты совсем.

Читайте также: Зеленый чай для похудения – советы врачей

Через 12 месяцев эксперимента ученые обнаружили, что у женщин, употреблявших чернослив, уменьшились окислительные и воспалительные процессы в крови. Это привело к замедлению утраты костной массы.

Чернослив содержит множество витаминов и минералов, а также особые растительные соединения, такие как полифенолы и фенольные кислоты. Эти вещества препятствуют выработке молекул цитокинов, разрушающих костный материал.

Таким образом, употребление чернослива может быть полезным для женщин в постменопаузе, которые хотят предотвратить остеопороз.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее диетологи назвали продукты, способствующие накоплению жира на животе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!