Почему женщины изменяют?

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ИСТОЧНИК

Мировая литература пестрит сюжетами о женской измене начиная с классических "Анны Карениной" и "Мадам Бовари" и заканчивая попсовыми "Долиной кукол" и "Мостами округа Мэдисон". А статистика говорит, что изменяли своим постоянным партнерам, по разным данным, 15-25% женщин. Конечно, этот показатель втрое ниже, чем у мужчин (55-75%), но не так уж и мал, если вспомнить распространенное мнение, что женщине в принципе тяжело решиться на измену.

Давайте разберемся в причинах супружеской неверности со стороны прекрасной половины человечества. Почему женщины заводят любовников, расскажем в статье?

Статистика женских измен

Что такое женская измена? Мимолетный флирт с официантом в ресторане? Отчаянная месть неверному мужу? "Пьяный" поцелуй? А как насчет платонической связи, которая может длиться годами, — это измена или нет? Не все так просто и однозначно.

Есть также спорные моменты в нравственной плоскости: как много женщин готовы переступить через себя? Сколько из них оправдают свой поступок, а сколько будет до конца жизни винить себя за проявленную слабость?

Чтобы немного внести ясность в тему женских измен, обратимся к результатам соцопросов:

✓ 84% женщин осуждают супружескую неверность.

✓ Современные женщины более склонны к изменам, чем представительницы прошлого поколения.

✓ Более трети изменяющих женщин не считают свой брак неудачным.

✓ Пик неверности у женщин приходится на период с 25 до 34 лет (более 85% измен).

✓ 57% женщин влюблены в того, с кем изменяют.

✓ 68% женщин легко изменили бы своим мужьям, если бы были уверены, что об этом никто никогда не узнает.

Данная статистика разбивает ряд мифов о женской измене. Например, о том, что своим мужьям изменяют лишь непорядочные, легкодоступные женщины.

Стоит отметить, что все указанные выше данные были получены путем анонимного анкетирования. И этот факт дает повод увеличить статистическую погрешность, ведь, как известно, мужчины склонны преувеличивать количество своих "подвигов" на любовном фронте, а женщины, наоборот, приуменьшать. Правдивые сведения можно получать лишь точечно, установив доверительные отношения с респондентом.

Любопытный факт: в 2016-м году в Великобритании провели крупное генетическое исследование биоматериалов замужних англичанок. Всего в эксперименте приняло участие около 5 тыс. женщин. Как оказалось, 11% их детей были не от законных супругов, и большая часть матерей об этом даже не догадывалась. После исследования рекой хлынули разводы, появилось желание узнать, кем же были биологические отцы этих детей.

Пришлось даже прибегнуть к нестандартным методам, например, к гипнозу, чтобы вернуться в прошлое. Удалось выяснить, что это были случайные связи: в баре, с коллегами на работе, случайными знакомыми. Переспав единожды, женщины вычеркивали своих любовников из жизни и напрочь забывали о своих похождениях.

Данное исследование позволило поставить под сомнение привычный показатель частоты женских измен — 25%. Как минимум в крупных городах можно смело говорить о 40% замужних женщин, имеющих разовые или постоянные связи на стороне.

Топ-7 причин, почему женщины заводят любовников

Психология женской измены — крайне сложная область исследования. Столь многогранна, сколь многогранна сама женщина. Из-за ее гибкой психики, неимоверной стойкости в сложных жизненных обстоятельствах и эмоциональных притязаний к браку в целом и конкретному мужчине в частности, причины женской неверности крайне разнообразны.

Проблемы в сексуальной сфере. Это может быть и несовпадение темпераментов, когда муж хочет 2 раза в месяц, а жене нужно чаще. И неприемлемые сексуальные предпочтения. И мужская половая дисфункция. Люди не привыкли решать подобные проблемы в кабинете сексолога или семейного психолога. Одни подавляют накопившееся недовольство (как известно, до поры до времени), а другие реализуют свой сексуальный потенциал на стороне. Заполнение эмоционально-коммуникативной пустоты в браке. Каким бы ни был накал страстей на старте отношений, с годами эмоции утихают. И не всегда есть моральные силы, время и желание поддерживать этот огонь. Партнеры отдаляются, их брак становится формальным сожительством, у каждого — своя жизнь, в нюансы которой они предпочитают не посвящать друг друга. Мужчины с головой уходят в работу, ставя во главу угла обязанность финансово обеспечивать семью. А женщины увядают без внимания, ласки, эмоциональной близости с супругом. Но как говорится, свято место пусто не бывает. Со временем находится тот, кто заполняет собой пространство в душе женщины. И неважно, разовая это связь, легкий флирт или постоянный любовник. Главное — стать хоть на минуту счастливой. Месть. Не только око за око, то есть за измену со стороны мужчины. Одна их главных причин зачем любовник замужней женщине. Мотивы могут быть разными: плохое отношение (физическое, эмоциональное или сексуальное насилие), затяжные конфликты, патологическая жадность мужа и т. д. Удачно иллюстрирует месть в виде измены сюжет американского сериала "Отчаянные домохозяйки": прекрасная Габи спит с садовником из-за отсутствия внимания со стороны своего мужа. Тот откупается от нее бриллиантовыми колье, но ей нужны его любовь и забота. Жажда новых ощущений. Несмотря на то, что эта причина более характерна для мужчин, женщинам также не чуждо желание разнообразить свою сексуальную жизнь с помощью нового партнера. Причем это может происходить на фоне вполне гармоничных отношений в браке. Просто нельзя каждый день есть один и тот же борщ. Брак по расчету. Когда между супругами изначально не было обоюдной страсти, измена — лишь дело времени. Даже если один из них страстно любит, а второй — позволяет себя любить, вряд ли эти отношения пройдут проверку на прочность. Поэтому решаясь на брак по расчету, нужно хорошенько подумать, стоит ли игра свеч. Неуверенность в себе. Нереализованность женщины больно бьет по ее самооценке. А роман на стороне помогает восстановить реноме, доказать, что она на что-то годится. С карьерой не получилось, муж объелся груш, дети не слушаются... зато есть любовник, молодой и красивый. Материальная и нематериальная выгода. Не столько банальная плата за секс, сколько достижение поставленных целей. Самый распространенный вид измен с выгодой — ради продвижения по карьерной лестнице. Никто и никогда из успешных, многого добившихся женщин не признается, чего им на самом деле это стоило. Но, как говорит статистика, ¾ женщин готовы на секс ради карьеры.

Это далеко не все причины, почему почему женщина заводит любовника. Мотивация настолько разнообразна, что описать всю ее в рамках одной статьи не получится.