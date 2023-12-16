Почему зимой хочется есть более сладкого: ответ Минздрава
Зимой человеческому организму нужно запасти подкожный жир. Поэтому тяга к сладкой и жирной пище после наступления холодов является нашей эволюционной прошивкой.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Заметили, что в холодный период солнечный день сокращается, поэтому это может вызвать сезонное аффективное расстройство (САР).
Наш организм пытается компенсировать это состояние едой с высоким содержанием углеводов и сахара. В дополнение к гедонистическому аспекту вкуса сладок и биохимический – сладкое приводит к выбросу инсулина, и в этом случае инсулин – это хорошо, говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что инсулин помогает активнее потреблять клетчатку клетками, а нейронам – образовывать серотинин, и дофамин – нейромедиаторы, бодрящие мозг.
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Кроме того, зима вызывает пищевой термогенез, во время которого организм тратит энергию на переваривание пищи и согревается.
Как начать меньше есть сладкого:
- не пропускайте приемы пищи;
- включайте в рацион растительную и белковую пищу для благополучия кишечной микробиоты и энергетической поддержки;
- занимайтесь спортом и гуляйте, чтобы согреться по другим путям;
- перед сладким попытайтесь выполнить физическую активность для использования собственных запасов глюкозы;
- отдыхайте и достаточно спите.
Если вы чувствуете, что это не просто тяга к сладкому, а симптомы сезонного аффективного расстройства, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу, добавили в Минздраве.
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