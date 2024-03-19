Почистить дом от негатива: зачем мыть пол с солью

Все знают, что соль – это must-have на кухне. Слышали ли вы, что она может очистить не только тарелки, но и энергетику в вашем доме? Да-да, обычная пищевая соль!

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Когда нужно мыть пол с солью? Попытайтесь очистить свой дом солью – и вы почувствуете, как атмосфера становится легче и приятнее, пишет РадиоТрек.

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Если в вашей семье кто-то часто болеет, не ладятся отношения или постоянно чувствуется усталость, возможно, причина – в негативной энергетике.

не ладятся отношения или постоянно чувствуется усталость, возможно, причина – в негативной энергетике. Соль поможет, если: дети часто болеют; снятся плохие сны; увядают комнатные цветы; кто-то умер в доме; есть подозрение на порчу или сглаз; возникают финансовые сложности; пропадают вещи.



Как чистить дом?

Откройте все окна, чтобы выпустить отрицательную энергию. Растворите 1 столовую ложку соли в 10 литрах воды. Намочите тряпку в растворе и протрите всю мебель и другие поверхности. Помойте пол, начиная от входной двери и двигаясь дальше по комнате. Представляйте, как из вашего дома уходит весь негатив.

Чтобы очистить ковры и диваны:

Посыпьте их солью. Оставьте на 30 минут. Пропылососьте.

Воду из ведра вылейте в землю.

Повторяйте процедуру через три дня для закрепления результата.

Советы:

Лучше всего чистить дом с солью в период нисходящей Луны.

Делайте это в хорошем настроении, когда дома нет никого.

Верьте в то, что вы делаете, и результат не заставит себя ждать!

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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