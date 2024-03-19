Почистить дом от негатива: зачем мыть пол с солью
Все знают, что соль – это must-have на кухне. Слышали ли вы, что она может очистить не только тарелки, но и энергетику в вашем доме? Да-да, обычная пищевая соль!
Когда нужно мыть пол с солью? Попытайтесь очистить свой дом солью – и вы почувствуете, как атмосфера становится легче и приятнее, пишет РадиоТрек.
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- Если в вашей семье кто-то часто болеет, не ладятся отношения или постоянно чувствуется усталость, возможно, причина – в негативной энергетике.
- Соль поможет, если:
- дети часто болеют;
- снятся плохие сны;
- увядают комнатные цветы;
- кто-то умер в доме;
- есть подозрение на порчу или сглаз;
- возникают финансовые сложности;
- пропадают вещи.
Как чистить дом?
- Откройте все окна, чтобы выпустить отрицательную энергию.
- Растворите 1 столовую ложку соли в 10 литрах воды.
- Намочите тряпку в растворе и протрите всю мебель и другие поверхности.
- Помойте пол, начиная от входной двери и двигаясь дальше по комнате.
- Представляйте, как из вашего дома уходит весь негатив.
Чтобы очистить ковры и диваны:
- Посыпьте их солью.
- Оставьте на 30 минут.
- Пропылососьте.
Воду из ведра вылейте в землю.
Повторяйте процедуру через три дня для закрепления результата.
Советы:
- Лучше всего чистить дом с солью в период нисходящей Луны.
- Делайте это в хорошем настроении, когда дома нет никого.
- Верьте в то, что вы делаете, и результат не заставит себя ждать!
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