Почти никто об этом не знает: на АЗС есть 'секретная кнопка', позволяющая сливать горючее (видео)

Многие водители были удивлены, узнав о том, что на заправочных станциях есть "секретная кнопка", о которой они раньше не знали. Эта кнопка не запускает поток топлива, как можно подумать, а действительно посылает сигнал тревоги работнику АЗС.

Видео об этой "секретной кнопке" стало вирусным в Tiktok, где пользовательница Амелия Гартнер поделилась своим открытием. Она удивленно рассказала, что нажатие кнопки на бензонасосе не заставляет бензин течь, а только посылает сигнал тревоги.

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После получения сигнала работник АЗС визуально проверяет водителя и его машину, прежде чем разрешить заправку. Это делается для того, чтобы предотвратить кражи топлива, а также для того, чтобы убедиться, что водитель не является несовершеннолетним или не делает что-то опасное, например, курит во время заправки.

Только когда работник АЗС будет доволен, что все безопасно, он нажмет "секретную кнопку" и разрешит водителю начать заправку.

Эта информация стала новостью для многих водителей, никогда не знавших об этой системе безопасности. Некоторые комментаторы Гартнер выразили возмущение тем, что их никогда не учили об этом в школе.

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