Почти все допускают эти ошибки: Как правильно кормить кота влажным кормом

Какой корм выбирать для своего питомца, решать вам. Но независимо от того, готовите ли вы еду самостоятельно или покупаете готовый корм, важно помнить о том, что еда должна быть теплой.

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Кошки являются хищниками, и их природный рацион состоит из мяса, имеющего температуру тела 37-39 градусов. Поэтому еда, которую вы даете своему питомцу, должна быть близка к этой температуре, пишет ukr.media.

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Если вы готовите еду самостоятельно, ее нужно подогреть до комнатной температуры. Влажный корм можно разогреть на водяной бане, но не в микроволновке.

Сухую пищу можно разогреть, но это не обязательно. Однако если вы хотите, чтобы ваша кошка ела ее с большим удовольствием, то можете это сделать.

Вот несколько советов по кормлению кошки:

Не давайте ему одновременно сухой и влажный корм.

Порции должны быть маленькими, чтобы кот не переедал.

Всегда снабжайте своего питомца свежей водой.

Кроме того, можно чередовать сухой и влажный корм. Это не только безопасно, но и разнообразит меню вашего любимца.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет, связанных с их поведением.

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