Почти все допускают эти ошибки: Как правильно кормить кота влажным кормом
Какой корм выбирать для своего питомца, решать вам. Но независимо от того, готовите ли вы еду самостоятельно или покупаете готовый корм, важно помнить о том, что еда должна быть теплой.
Кошки являются хищниками, и их природный рацион состоит из мяса, имеющего температуру тела 37-39 градусов. Поэтому еда, которую вы даете своему питомцу, должна быть близка к этой температуре, пишет ukr.media.
Читайте также: Любимое место? Почему коты выбирают подоконники для сна и отдыха
Если вы готовите еду самостоятельно, ее нужно подогреть до комнатной температуры. Влажный корм можно разогреть на водяной бане, но не в микроволновке.
Сухую пищу можно разогреть, но это не обязательно. Однако если вы хотите, чтобы ваша кошка ела ее с большим удовольствием, то можете это сделать.
Вот несколько советов по кормлению кошки:
- Не давайте ему одновременно сухой и влажный корм.
- Порции должны быть маленькими, чтобы кот не переедал.
- Всегда снабжайте своего питомца свежей водой.
Кроме того, можно чередовать сухой и влажный корм. Это не только безопасно, но и разнообразит меню вашего любимца.
Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет, связанных с их поведением.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!