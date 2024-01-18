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Под рукой в течение дня: Как приготовить быстрое печенье за 30 минут

Игорь Романько

Как сделать печенье на кефире и яйцах на завтрак

Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом простого и быстрого печенья, которое можно приготовить всего за 30 минут. Для него нам понадобится всего 1 яйцо и полстакана кефира.

Печенье получается нежным и хрустящим, с приятным ванильным ароматом. Рецептом быстрого печенья поделились на сайте Хозяйка.

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Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Масло растительное - 4 ст. л.
  • Кефир – 100 мл
  • Мука – 250-300 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. В миске разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль и взбиваем венчиком до однородности.
  2. Вливаем растительное масло и кефир, перемешиваем.
  3. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем, перемешивая лопаткой в однородное тесто. Тесто должно быть немного липким.
  4. Рабочее место присыпаем мукой, раскатываем тесто в пласт толщиной 1 см.
  5. Перекладываем тесто на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпаем сахаром (по желанию).
  6. Нарезаем тесто на квадратики.
  7. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

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