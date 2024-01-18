Под рукой в течение дня: Как приготовить быстрое печенье за 30 минут

Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом простого и быстрого печенья, которое можно приготовить всего за 30 минут. Для него нам понадобится всего 1 яйцо и полстакана кефира.

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Печенье получается нежным и хрустящим, с приятным ванильным ароматом. Рецептом быстрого печенья поделились на сайте Хозяйка.

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Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Масло растительное - 4 ст. л.

Кефир – 100 мл

Мука – 250-300 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

В миске разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль и взбиваем венчиком до однородности. Вливаем растительное масло и кефир, перемешиваем. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем, перемешивая лопаткой в однородное тесто. Тесто должно быть немного липким. Рабочее место присыпаем мукой, раскатываем тесто в пласт толщиной 1 см. Перекладываем тесто на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпаем сахаром (по желанию). Нарезаем тесто на квадратики. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

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