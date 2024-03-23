Под собором в Тернопольской области обнаружили значительное количество человеческих костей (фото)

Под Свято-Николаевским собором в Кременце обнаружены ужасные свидетельства мародерства: разбитые гробы, горы одежды и разбросанные кости состоятельных жителей 17-18 веков. Об этом рассказал директор Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин.

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По словам Ильчишина, собор на протяжении почти 200 лет был в употреблении представителей московского патриархата. Только в ноябре прошлого года он был передан заповеднику, пишет Общественное.

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"Это ужасная сцена мародерства. Здесь доставали кости из гробов, одежду сбрасывали на одну кучу, другие вещи на другую, ища ценные предметы. С детских захоронений содраны даже нагробные кресты, которые могли быть из драгоценных металлов", — описывает ужасные находки Ильчишин.

Он также отмечает, что предыдущие владельцы собора, вероятно, нарушили законодательство Украины, ведь после обнаружения таких захоронений, не обращаясь в органы охраны культурного наследия, они просто замуровали вентиляционный ход, который ведет к крипте.

"Есть упоминания, что в 90-х годах во время ремонтных работ сюда попали представители московского патриархата, но выяснив, что это католические захоронения, закрыли дело. Но согласно украинскому законодательству, после обнаружения костей, если это не уголовное дело, вызываются археологи, исследующие и перезахороняющие останки. Здесь же ничего не делалось", — отмечает Ильчишин.

Исследователи планируют зафиксировать все повреждения, обратиться в полицию и искать финансирование и археологов для исследования найденного.

"Эти останки нужно будет перезахоронить, совершить чин захоронения, потому что умершие, их останки должны быть похоронены, отданы земле и покоиться с миром", — говорит отец Вячеслав Савельев, настоятель храма.

Ирина Скакальская, доктор исторических наук, отмечает, что открытие крипты с захоронениями дает ценную информацию о малоисследованном периоде истории францисканского монастыря, который строил этот храм.

"Обнаружение новых артефактов дополнит историю францисканского монастыря. Этот период малоисследован, поэтому это очень важно", — подчеркивает Скакальская.

Напомним, в Швеции нашли казну из более чем 30 000 уникальных артефактов.

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