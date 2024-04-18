Под властью джинса: топ самых трендовых курток и жакетов из денима 2024 года

Деним не сдает позиции! В 2024 году он снова будет на пике моды, предлагая нам стильные и удобные образы.

Среди трендов – жакеты и куртки разных форм и моделей. Кроме того, в моде будут неординарные сочетания денима с другими тканями. Об этом пишет Радиотрек.

Жакет:

Приталенный: Классика жанра, которая всегда актуальна. В этом году дизайнеры предлагают жакеты с вырезами и цветочным принтом, что придаст вашему образу женственности и романтики.

Классика жанра, которая всегда актуальна. В этом году дизайнеры предлагают жакеты с вырезами и цветочным принтом, что придаст вашему образу женственности и романтики. Прямой: Оверсайз жакеты, словно снятые с маминого плеча, снова в моде! Их можно сочетать с шортами-бермудами и туфлями-челноками, создавая элегантный образ, или с укороченными шортами и сапогами-ботфортами для более дерзкого стиля.

Куртка:

Суженная к талии: Подчеркните свою фигуру стильной курткой, подчеркивающей талию. Ее можно сочетать с голыми платьями, создавая сексуальный образ, или с джинсовыми мини или мидиоподницами для более повседневного стиля.

Подчеркните свою фигуру стильной курткой, подчеркивающей талию. Ее можно сочетать с голыми платьями, создавая сексуальный образ, или с джинсовыми мини или мидиоподницами для более повседневного стиля. Объемная: Куртка-баллон подарит вам комфорт и уют. В этом году актуальны модели, украшенные вышивкой из бисера в виде цветов или в градиенте серо-коричневого цвета.

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Сочетание:

Не бойтесь экспериментировать! Деним прекрасно сочетается с разными вещами:

Шорты: Бермуды, короткие шорты, джинсовые шорты – выбирайте любой вариант, чтобы создать стильный образ.

Бермуды, короткие шорты, джинсовые шорты – выбирайте любой вариант, чтобы создать стильный образ. Платья: Голые платья, джинсовые мини или мидиюбки – деним прекрасно дополнит любое платье.

Голые платья, джинсовые мини или мидиюбки – деним прекрасно дополнит любое платье. Брюки: Джинсы, классические брюки, спортивные брюки – сочетайте куртку из денима с любыми брюками, создавая интересные и оригинальные образы.

Джинсы, классические брюки, спортивные брюки – сочетайте куртку из денима с любыми брюками, создавая интересные и оригинальные образы. Обувь: Туфли-лодочки, босоножки на каблуке, сапоги-ботфорты, кроссовки – выбирайте обувь, которая подчеркнет ваш стиль.

Напомним, мы уже писали, что будет в моде в 2024 году.

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