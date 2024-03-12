Под запретом в СССР: что категорически запрещалось школьникам

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В фильмах времён СССР советскую школу чаще всего изображают местом, куда дети очень любили ходить, ведь там были друзья и новые знания. Вместе с этим, в советских фильмах очень редко показывали, насколько школы в развитых западных странах отличаются от советской школы — там можно было не вставать во время ответа на уроке, не носить форму и вообще оставаться собой, а не подстраиваться под коллектив.

Помню, как меня в своё время впечатлил фильм "Микко из Тампере просит совета" — в снятом в 1986-м году фильме финские школьники выглядят и говорят так, как наши школьники году в 2000-м, если не позже. По сравнению с западными странами, в советских школах было очень много "нельзя", за нарушение которых школьников ругали и наказывали. Что интересно — большинство этих запретов были отменены после конца СССР, и образование от этого ничуть не проиграло, только выиграло.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что запрещали делать в советских школах.

1. Яркие краски для волос и пирсинг.

В советской школе среди старшеклассниц были полностью запрещены яркие краски для волос — видимо, по той простой причине, что такой вид не отвечал образу советской школьницы. Также был запрещён пирсинг — в семидесятые-восьмидесятые годы в странах Западной Европы пирсинг был повальным увлечением молодежи, но не в СССР — нельзя было и думать о том, чтобы проколоть ухо (парням). Эпизод на тему пирсинга даже попал в кино — в фильме перестроечной эпохи под названием "АССА" главного героя по имени Бананан забирают в тюрьму и сажают в "пресс-хату" с уголовником только за то, что у него в ухе была серьга и он отказался её снять.

К проколотым ушам у девушек-старшеклассниц относились лояльнее, но в целом это тоже не приветствовалось и критиковалось; те девушки, что хотели носить серьги — использовали клипсы. Запрет на пирсинг стал постепенно сходить на нет с началом Перестройки, но полностью исчез только после конца СССР.

2. Длинные волосы у мальчишек.

Существовал отдельный запрет на ношение длинных волос парнями-старшеклассниками. Удлиненные стрижки вполне допускались, но вот носить длинные волосы "а-ля Битлы" заметно ниже ушей — было строго запрещено. Считалось, что это придаёт парням вид "бездельников-хиппи", к чему в СССР относились крайне сурово.

К носителям длинных волос в советских школах, ВУЗах и училищах применялись самые различные меры — их "прорабатывали" на классных и комсомольских собраниях, всячески стыдили и просили привести себя "в нормальный человеческий вид", "не выделяться" и "быть как все". Местами бывали и более радикальные меры — вечерами в городе специальные "комсомольские дружины" отлавливали в городе длинноволосых парней и могли насильно их постричь — такой эпизод, кстати, тоже попал в советское кино и присутствует в фильме времен Перестройки под названием "Меня зовут Арлекино".

3. Шариковые ручки.

Это может показаться странным, но в СССР долгое время были запрещены шариковые ручки. Сложно сказать, почему именно так было — мне не встречалось единой версии на этот счёт. "Официальная" версия гласит, что шариковые ручки запрещали потому, что письмо ими мешает вырабатыванию красивого почерка и даже (на ранних этапах обучения) якобы искривляет осанку (из-за перенапряжения мышц). Другая, "неофициальная" версия гласит, что шариковые ручки, точно так же и как и жвачка с джинсами, в целом не приветствовались в СССР и запрещались как "образчики западной праздной и потребительской жизни".

Как бы то ни было, шариковые ручки были запрещены в советской школе, вместо них ученики пользовались перьевыми заправляющимися ручками, в дополнение к которым в школу нужно было носить промокашки, перочистку и чернильницу, и все руки учеников (а часто и ранец) были в чернильных пятнах.

4. Короткие юбки.

Несмотря на повальное увлечение советских дам мини-юбками в семидесятые годы, ношение чего-либо подобного в школу было строго запрещено. В отдельных случаях возле здания школы могла стоять классная руководительница либо завуч, которая измеряла юбки линейкой у проходящих школьниц — измерение делалось от колена до края юбки, и эта цифра не должна была превышать определенных значений (везде разных и устанавливаемых произвольно).

Кстати, причина, почему старшеклассницы носили короткие юбки, до банального проста, дело вовсе не в желании привлечь внимание противоположного пола — просто за год девочки успевали вырасти из школьной формы, и тот летний вариант формы, что покупался к первому сентября, к маю становился мал.

5. Кроссовки.

К ношению в советскую школу примерно до начала восьмидесятых были запрещены также и кроссовки — особенно модные западные модели на липучках, получившие распространение в восьмидесятые годы. Здесь та же история, что и с длинными волосами — кроссовки в повседневной жизни (вне спортзала) считались в СССР показателем "праздной хиповой жизни" и "стиляжничеством", и поэтому в них не пускали в школу.

В отличие от волос, кроссовки не резали и никак не портили — просто отправляли ученика в кроссовках домой, переодеться. Впрочем, судя по фото тех лет — запреты на ношение кроссовок в те времена были нестрогими, особенно лояльное отношение было к советским кедам вроде "два мяча" — на школьных фото 1970-80-х годов можно часто увидеть ребят в такой обуви. Ближе к середине восьмидесятых запрет на ношение кроссовок в школу отменили.

6. Жевательная резинка.

Жевательная резинка как явление была запрещена в СССР до 1976 года. Существовали даже целые пропагандистские кампании, в рамках которых снимались короткометражки и рисовались карикатуры, в которых жующие жвачку люди выставлялись обормотами и сравнивались с ишаками и верблюдами.

Тем не менее, жвачка пользовалась в СССР феноменальной популярностью — её старались всеми правдами и неправдами выменять у редких иностранных туристов, и часто одну пластинку жвачки жевали всем двором или классом. Существовали даже целые лайфхаки по тому, как придать уже многократно изжеванной жвачке "товарный вид" — для вкуса ее обмакивали в сахарную пудру, а для цвета — в крошки грифеля от цветного карандаша.

В семидесятые годы после трагедии в Сокольниках жвачку стали производить и в СССР, но до последних дней Союза она оставалась большим дефицитом, а за её жевание школьников выгоняли из класса.

7. Занятия карате и бодибилдингом.

Это может показаться нелепым, но до конца семидесятых-начала восьмидесятых в СССР были полностью запрещены секции по восточным единоборствам и бодибилдингу, сложно сказать почему именно (тоже есть множество версий). Милиция искала подпольные качалки и секции по карате, уничтожала самодельные тренажеры, а ко всем посетителям применялись репрессивные меры разной степени строгости.

Тем не менее, всё связанное с бодибилдингом и особенно с карате вызывало невероятный интерес у советских мальчишек — в 1981-м году на экраны вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой", и мальчишки убегали из школы с уроков, чтобы посмотреть это кино — из-за нескольких сцен с участием каратистов. Позже по мотивам фильма обычно устраивались дворовые игры, где мальчишки копировали движения киногероев и пытались разбить доску ребром ладони)

Вот такие запреты из советской школы мне удалось вспомнить. Можете что-то добавить к списку? А может, у вас сохранились воспоминания о чем-то, связанном с этими запретами?