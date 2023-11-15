Подготовьте гортензию правильно к зиме сейчас, чтобы она зацвела весной

Гортензии – это красивые цветы, которые могут добавить яркие краски в ваш сад. Однако они также могут быть чувствительны к холоду, поэтому важно должным образом подготовить их к зиме.

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Советами, как подготовить гортензии к зимовке, поделилась садовница и эксперт Лоррейн Баллато в своем блоге. Она говорит, что в ноябре к первым морозам нужно должным образом подготовить клумбы с гортензиями, чтобы они удачно перезимовали и весной начали выпускать листья и цвести.

"Если почва полностью промерзнет, то и ветви, и цветущие почки гортензии могут полностью засохнуть, поскольку корни не имеют доступа к воде, а значит, растение вряд ли зацветет в следующем году или даже может погибнуть в холодную погоду", – добавила Лоррейн Баллато.

Эксперт говорит, что гортензии могут погибнуть зимой, если почва полностью промерзнет. Это может привести к тому, что корни растения не смогут получить воду, а значит, ветки и цветущие почки тоже засохнут.

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Чтобы защитить свои гортензии, вы можете выполнить следующие шаги:

Если вы можете, пересадите свою гортензию в место, где она будет меньше подвергаться воздействию ветра и холода. Однако помните, что растениям понадобится не менее шести недель, чтобы восстановить свои корни.

Высадите другие растения у гортензий, чтобы придать им защитное покрытие. К примеру, можно высадить рядом азалию, рододендрон или хвойное дерево. Это поможет предотвратить то, что холодный ветер и снег повредят растения.

Также следует убрать от гортензий опавшие листья, которые могут способствовать распространению грибковых заболеваний.

Под кусты гортензий следует добавить мульчу. Мульчирование, метод садоводства с использованием такого материала, как компост, палка или кора для покрытия верхней части почвы, поможет сохранить влагу и предотвратить высыхание растения во время теплых периодов, которые, вероятно, будут.

Самый эффективный способ защитить гортензии зимой – это использование кустового покрытия. Кустовое покрытие может не только утеплить растение в холодную погоду, но и надежно защитить его ото льда и снега.

Важно дождаться, пока все листья не опадут с растения гортензии, прежде чем укрывать их, поскольку это означает, что цветок полностью находится в состоянии покоя и зимней спячки.

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Самые популярные покрытия для кустов гортензии – сделаны своими руками. Это могут быть рамы из деревянных поддонов, которые нужно обтянуть мешковиной. Они удержат большую часть льда или снега от растений.

Лотарингия Баллато рекомендует начать укрывать гортензии, как только они перейдут в покой, но приобрести укрытие для кустов следует как можно раньше.

Подготовка гортензий к зиме может занять некоторое время, но это того стоит, чтобы защитить ваши любимые цветы. Выполняя эти простые шаги, вы можете помочь своим гортензиям пережить зиму и снова расцвести весной.

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