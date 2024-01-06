Подходит всем и зрительно омолаживает: стрижка, которая будет на пике популярности в 2024 году

Выбирая стрижку, важно учитывать структуру волос и форму лица. Ведь одна и та же стрижка на разных лицах будет выглядеть по-разному.

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Об этом пишет Радиотрек.

Одним из самых популярных видов стрижек является боб. Она подходит всем типам лица и возрастов. Боб также обладает свойством визуально омолаживаться.

Известный британский парикмахер Ли Стаффорд считает, что боб является идеальной стрижкой для женщин. Он утверждает, что правильно подобранный боб может омолодить даже лучше косметических процедур.

В 2024 году в тренде будут следующие вариации стрижки боб:

Боб с челкой

Челка помогает подчеркнуть черты лица и визуально сделать его моложе. Длина челки может быть разной, в зависимости от индивидуальных предпочтений.

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Асимметричный боб

Асимметрия придает стрижке свежесть и современность. Она подойдет женщинам, желающим выглядеть стильно и уверенно.

Градуированный боб

Градуированный боб придает волосам объем и текстуру. Он подойдет женщинам, которые хотят выглядеть молодо и современно.

Какой бы вариант бобы вы ни выбрали, он обязательно придаст вам элегантность и шарм.

Напомним, почему важно регулярно подстригать волосы.

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