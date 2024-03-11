Подкормите золой, поливайте солью: советы огородников для лучшего урожая свеклы

Каждый огородник стремится получить богатый урожай сладкой свеклы. Для этого следует соблюдать несколько правил.

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Опытные огородники советуют подкармливать рассаду свеклы золой и поливать ее солью. Специалисты из "Дача. Сад и огород" заметили, что древесная зола - это отличный источник калия, фосфора и других микроэлементов, необходимых для свеклы.

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Удобрять свеклу рекомендуется проводить 2 раза в сезон:

Первый раз – после прореживания всходов, когда у свеклы появится 3-4 листа. Второй раз – во время бутонизации.

Для подкормки разведите 1 стакан золы в 10 литрах воды и полейте растения под корень.

Полив солью – это необычный, но очень эффективный метод сделать свеклу слаще. Соль способствует накоплению сахаров в корнеплодах.

Для приготовления раствора растворите столовую ложку соли в 10 литрах воды. Полив солью рекомендуется производить дважды:

Первый раз – когда корнеплоды начнут округляться.

Второй раз – за 3-4 недели до уборки урожая.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить сладкую и вкусную свеклу, которая порадует вас своим размером и качеством.

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