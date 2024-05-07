Подойдет не все: какую воду нужно давать собаке для питья
Владельцы собак часто тщательно подходят к вопросу питания своих любимцев, выбирая качественный корм и соблюдая режим кормления. Однако, выбор питья для животных, как правило, не получает такого же пристального внимания, ведь чаще всего используется обычная вода из-под крана. На самом деле, вода – это основа жизни, и не каждая из них подходит для питья животного. Об этом пишет Dogster.
Как подбирать воду для собаки:
Основные правила:
- Чистота: Вода всегда должна быть чиста. Жидкость в открытой миске быстро собирает пыль, грязь и микробы, поэтому ее следует менять не менее двух раз в день.
- Свежесть: Используйте специальные поилки, чтобы вода оставалась чистой и свежей.
- Температура: Вода комнатной температуры – лучший выбор.
- Доступность: Миска с водой всегда должна быть полна, особенно если собака ест сухой корм.
Какую воду лучше давать?
Хозяева собак часто сомневаются, какую воду выбрать: сырую, кипяченую или фильтрованную. У каждой из них есть свои плюсы и минусы:
Кипяченая:
- Плюсы: Обеззараженная от бактерий.
- Минусы: Теряет кислород и полезные микроэлементы во время кипячения.
- Качество зависит от посуды: Не используйте алюминиевые, металлические или пластиковые чайники.
Сырая:
- Плюсы: Сохраняет природные свойства.
- Минусы: Может содержать вредные примеси, бактерии, вирусы.
- Небезопасно: Не рекомендуется давать собаке воду из непроверенных источников.
Фильтрованная:
- Плюсы: Очищена от вредных примесей, сохранены полезные микроэлементы.
- Минусы: Качество зависит от типа фильтра.
- Лучший выбор: Многие ветеринары рекомендуют использовать фильтрованную воду.
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Дополнительные советы:
- Можно давать собаке воду в бутылках (без газа).
- Регулярно мойте миску для воды с моющим средством.
- Следите за тем, чтобы собака пила достаточно воды, особенно в жару.
Правильный выбор воды – это залог здоровья и бодрости вашего четвероногого друга!
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