Подойдут абсолютно всем женщинам: названы новые трендовые стрижки с челкой (фото)

Осенью 2024 года парикмахеры порадовали новыми вариациями стрижки шегги. Теперь ее можно выполнять на волосах любой длины и структуры, а также подчеркивать разными типами челок.

Это делает прическу универсальной и удобной, поскольку она подходит всем и помогает даже непослушным волосам приобретать более четкую форму. Кроме того, шегги благодаря своей легкости и объему имеет омолаживающий эффект, что является отличным бонусом для женщин старшего возраста. Об этом пишет ТСН.

В чем особенности стрижки шегги

Ключевой особенностью этой стрижки является нарочитая небрежность, которая создается благодаря растрепанным прядям. Такой подход придает внешнему виду легкости и подвижности, а волосам – невероятный объем.

Варианты трендовой стрижки с челкой. Источник: pixabay

Стрижка шегги также обладает способностью визуально корректировать черты лица: с помощью челки можно скрыть морщины на лбу, подчеркнуть скулы и уменьшить тяжесть нижней части лица. Удачно подобранная челка поможет акцентировать естественную красоту, сделать взгляд более выразительным и визуально омолодить.

Эта прическа почти не требует укладки – достаточно просто высушить волосы и слегка распушить их руками, чтобы создать идеальный образ.

Шегги с короткой челкой

Эта прическа прекрасно подойдет женщинам с овальной формой лица. Обладательницам круглого лица лучше избегать такого выбора, поскольку короткая челка может визуально сделать его шире и массивнее. Если у вас волнистые или вьющиеся волосы, стоит также рассмотреть другие варианты стрижек, ведь короткая челка будет подниматься, что потребует дополнительного времени на ее выравнивание.

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Шегги с длинной челкой

Варианты трендовой стрижки с челкой. Источник: pixabay

Выбрав стрижку шегги с длинной челкой, можно решить несколько задач одновременно. Удлиненная челка поможет подкорректировать форму лица, подчеркнув скулы. Кроме того, такая прическа обладает омолаживающим эффектом, поскольку челка прикрывает возрастные изменения кожи в верхней части лица.

Шегги с косой челкой

Варианты трендовой стрижки с челкой. Источник: pixabay

Этот стильный вариант стрижки с волосами до плеч или чуть ниже поможет существенно обновить и омолодить ваш вид. Шегги идеально подойдет женщинам с треугольной формой лица, поскольку сможет визуально уменьшить широкий лоб и сделать подбородок более мягким благодаря косой челке. Кроме того, техника стрижки обеспечивает локонам дополнительный объем, поэтому прическа станет отличным выбором для тех, у кого тонкие или поврежденные волосы.

Шегги с челкой-шторкой

Варианты трендовой стрижки с челкой. Источник: pixabay

Вариант шегги с челкой-шторкой станет отличным выбором для женщин с квадратной формой лица. Эта техника стрижки создает дополнительный объем на макушке, что помогает визуально вытянуть квадратную форму лба. Легкие текстурированные пряди подчеркивают скулы и уменьшают лишний объем в нижней части лица. Особенно эффектно эта стрижка смотрится на волнистых и вьющихся волосах, поскольку она помогает организовать непослушные локоны в аккуратную структуру.

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