Подойдут каждой: стилисты назвали ТОП-6 омолаживающих стрижек
Выбор соответствующей прически может стать ключом к обновлению вашего стиля и визуального омоложения. Идеальная стрижка, гармонирующая с формой вашего лица и текстурой волос, может не только трансформировать ваш внешний вид, но и оживить его, мастерски маскируя признаки старения и акцентируя вашу естественную привлекательность.
Команда UAportal собрала для вас самые актуальные варианты омолаживающих стрижек, которые сейчас на пике популярности среди стилистов.
Современная объемная стрижка пикси
Эта прическа возглавляет список омолаживающих стрижек, что не удивительно, поскольку она придает объем тонким и ослабленным волосам, делает лицо открытым, а общий образ стильным. Прическа имеет короткие пряди на макушке и длинные на затылке, подходит для женщин с овальным или круглым лицом.
Многослойный боб
Такую стрижку можно делать как на короткие волосы, так и на локоны средней длины. Прическа создает легкий и игривый образ, подчеркивая красоту глаз, и одновременно скрывает морщинки на верхней части лица. Стрижка подходит абсолютно всем женщинам, независимо от возраста, типа лица и структуры волос.
Асимметричный боб
Эта стрижка подходит как для коротких, так и для средней длины волос. Она имеет градированные пряди разной длины, что придает легкому природному объему и динамике образа. Такая прическа идеально подойдет обладательницам удлиненного лица и любого типа волос.
Боб каре
Это классический вариант стрижки боб с закругленными прядями внутрь. Такая прическа делает локоны сильными и густыми, подходит для прямых здоровых волос. Стрижка акцентирует внимание на линии шеи, удлиняет лицо, поэтому подойдет для обладательниц квадратного или прямоугольного лица.
Удлиненное каре
Эту прическу можно считать универсальной, ведь она подходит абсолютно всем женщинам. Если вы не хотите кардинально изменять свой стиль и длину волос, тогда эта стрижка именно для вас. Она освежает образ, скрывает возрастные изменения на лице и выражает природную красоту.
Стрижки с челкой
Эта стрижка идеально подходит для тех, кто желает скорректировать линии лица и омолодиться, ведь благодаря челке можно скрыть возрастные изменения на коже лица, высокий лоб и т.д. Челка имеет много вариантов – она может быть градуированной, асимметричной, прямой, набок или густой. Стрижки с челкой будут подходить любой женщине, независимо от структуры волос и типа лица.
Напомним, ранее мы рассказывали о лучших прически для женщин 40+, страдающих от выпадения волос.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!