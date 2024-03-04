Подтягивает кожу и улучшает цвет лица: как делать массаж лица, чтобы получить эффект лифтинга

Лимфодренажный массаж лица помогает избавиться от отеков, улучшить тонус кожи и придать лифтинг-эффект. Однако для достижения желаемого результата необходимо соблюдать определенную технику.

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Об особенностях правильного массажа лица рассказывает эксперт по косметологии Ольга Позднякова.

Преимущества лимфодренажного массажа лица:

Устраняет отеки

Улучшает лимфо- и кровообращение

Выравнивает тон и цвет кожи

Подтягивает кожу, оказывает лифтинг-эффект.

Расслабляет мимические мышцы

Стимулирует омоложение кожи

Усиливает эффект масок и сывороток

"Делать такой массаж можно курсом из 10-15 процедур через день с перерывами в полгода-год. Затем повторять несколько раз в неделю", – советует Ольга Позднякова.

Как выполнять лимфодренажный массаж:

Храните роллер в холодильнике

Перед использованием обработайте его мылом или антисептиком

Очистите и тонизируйте кожу, нанесите массажное масло, маску или крем

Делайте массаж в 3-5 приемов по массажным линиям

Все движения должны быть направлены к лимфоузлам

Обходите зону щитовидной железы

Начинайте с декольте и плавно двигайтесь вверх

"Сгоняйте" лимфу крайними зонами к подчелюстным узлам

После массажа снова очистите и увлажните кожу.

Следуя этой технике, вы сможете в полной мере оценить пользу лимфодренажного массажа для вашей кожи!

Напомним, мы уже писали, как правильно делать массаж лица, чтобы снять отеки.

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