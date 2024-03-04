Подтягивает кожу и улучшает цвет лица: как делать массаж лица, чтобы получить эффект лифтинга
Лимфодренажный массаж лица помогает избавиться от отеков, улучшить тонус кожи и придать лифтинг-эффект. Однако для достижения желаемого результата необходимо соблюдать определенную технику.
Об особенностях правильного массажа лица рассказывает эксперт по косметологии Ольга Позднякова.
Преимущества лимфодренажного массажа лица:
- Устраняет отеки
- Улучшает лимфо- и кровообращение
- Выравнивает тон и цвет кожи
- Подтягивает кожу, оказывает лифтинг-эффект.
- Расслабляет мимические мышцы
- Стимулирует омоложение кожи
- Усиливает эффект масок и сывороток
"Делать такой массаж можно курсом из 10-15 процедур через день с перерывами в полгода-год. Затем повторять несколько раз в неделю", – советует Ольга Позднякова.
Как выполнять лимфодренажный массаж:
- Храните роллер в холодильнике
- Перед использованием обработайте его мылом или антисептиком
- Очистите и тонизируйте кожу, нанесите массажное масло, маску или крем
- Делайте массаж в 3-5 приемов по массажным линиям
- Все движения должны быть направлены к лимфоузлам
- Обходите зону щитовидной железы
- Начинайте с декольте и плавно двигайтесь вверх
- "Сгоняйте" лимфу крайними зонами к подчелюстным узлам
- После массажа снова очистите и увлажните кожу.
Следуя этой технике, вы сможете в полной мере оценить пользу лимфодренажного массажа для вашей кожи!
Напомним, мы уже писали, как правильно делать массаж лица, чтобы снять отеки.
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