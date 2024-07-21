Подтягивают кожу и 'стирают' морщины: трендовые стрижки для женщин 45+

Правильный выбор стрижки может не только подчеркнуть вашу естественную красоту, но и визуально омолодить на 10, а то и 15 лет.

Стилисты советуют женщинам в возрасте 45 лет и старше сосредоточить внимание на прическах, которые естественным путем подтягивают лицо и убирают морщины. Об этом пишет ТСН.

Боб-каре

Эта стрижка станет отличным выбором для женщин, которым уже 40+ и которые хотят выглядеть моложе и добавить шарма своему образу. Она известна своей универсальностью, поскольку подходит к любой форме лица. Стилисты особенно советуют эту прическу женщинам с квадратными и круглыми чертами лица, ведь она придает лицу больше изящества и уменьшает лишний объем в области подбородка.

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Каскад

Эта стрижка остается на пике популярности среди омолаживающих причесок и подходит каждой женщине без исключения. Ее многослойность создает впечатление непринужденности и игривости, благодаря чему женщина выглядит значительно моложе. Эта стрижка идеальна для обладательниц тонких и слабых волос, поскольку она придает прядям объем и пышность.

Текстурированное каре

Этот вариант стрижки каре является одним из фаворитов среди омолаживающих причесок, благодаря своей универсальности и стилю. Она решает сразу несколько задач: омолаживает, добавляет объем волосам, легко подрезается и держит форму в течение длительного времени. Техника стрижки позволяет прядям двигаться во время ходьбы, что делает общий вид более легким и игривым.

Градуированная стрижка

В этой прическе волосы стригутся слоями, имеющими разную длину, создавая эффект дополнительного объема у корней и легкости на концах. Градуированные стрижки идеально подходят для тонких волос, поскольку они визуально увеличивают объем и густоту. Такие прически отлично смотрятся на волосах любой длины.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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