Подумайте, прежде чем завести кота сфинкса: особенности породы и уход

Кошки породы сфинкс очаровывают своими выразительными глазами, игривым нравом и необычной внешностью. Благодаря тому, что их кожа гладкая и не содержит шерсти, они могут стать хорошими соседями для тех, кто имеет аллергию на кошачью шерсть.

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Продолжительность жизни сфинксов достигает в среднем 12 лет. Благодаря крепкому здоровью они могут радовать своих владельцев на протяжении многих лет, однако все зависит от ухода, отмечают специалисты из Betterpet.

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Температура тела сфинксов на 1-2 градуса выше, чем у обычных кошек. Им нужно тепло, поэтому важно обеспечить им уютное место для сна и защищать от переохлаждения.

Отсутствие шерсти делает сфинксы чувствительными к солнцу. Их не рекомендуется долго выпускать на улицу в солнечную погоду, ведь нежная кожа может получить ожоги.

Сфинксы потеют, поэтому нуждаются в регулярном купании. Для этого используйте мягкие шампуни, подходящие для их чувствительной кожи.

Глаза и уши сфинксов также нуждаются в регулярной чистке. Для этого используйте ватные диски, смоченные теплой водой или специальными лосьонами.

Сфинксы – игривые и активные коты. Им нужны игрушки и внимание со стороны хозяев, сколько у таких кошек живой, ласковый, любознательный и спортивный темперамент.

Сбалансированное питание – залог здоровья и долголетия сфинксов. Им необходим качественный корм, отвечающий их возрастным потребностям. Также сфинксам важно хотя бы дважды в неделю чистить зубы. Распространенные проблемы со здоровьем сфинкса

Сфинкс – это в целом здоровая и выносливая порода кошек среднего размера. Их рыхлая кожа уменьшает вероятность травм для них, но есть некоторые условия, которым они подвержены. Ответственные заводчики будут помнить об этих условиях, но хорошо помнить о них и практиковать медицинскую осведомленность, регулярно посещая ветеринара.

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Коты сфинксы могут страдать гипертрофической кардиомиопатией – состояние, когда стенки сердца вашей кошки утолщаются и отекают, уменьшая количество крови, которая может циркулировать за сердцебиение.

У таких кошек часто наблюдается наследственная миопатия – состояние вызывает усталость и мышечную слабость, лишает вашей кошки энергии и может вызвать дрожь и коллапс. Симптомы обычно проявляются в молодом возрасте и стабилизируются, когда вашему сфинксу исполнится около девяти месяцев.

Пигментная крапивница – распространена у "лысых" кошек. Подобно дерматиту это состояние кожи может ухудшиться и спровоцировать влияние различных аллергенов. Известно, что антигистаминные препараты и пероральные добавки уменьшают последствия заболевания, а также избегание вызывающей аллергию среды.

Стерилизованные коты восприимчивы к инфекциям мочевыводящих путей, которые могут оказаться летальными, если их не лечить. Немедленно запишитесь на прием к ветеринару, если вы заметили, что у вашей кошки случаются несчастные случаи, моча с кровью, напряжение при попытке мочеиспускания, невозможность мочеиспускания или чрезвычайно неприятный запах мочи.

Почему сфинксы плохо пахнут

Без меха для защиты кожи сфинксы, как известно, выделяют избыток жира, который может вызвать зловонную жирную пленку. При правильном купании этот запах можно смягчить и контролировать.

Стоит ли заводить сфинкса

Усыновление животного – это не малый выбор, который следует сделать из прихоти. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть средства по уходу за сфинксом, и вас встретит игривый, любящий и преданный компаньон на долгие годы.

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