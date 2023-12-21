Похоже на Oreo: Как приготовить оригинальное печенье с посыпкой на Рождество

Нет ничего лучше, чем домашнее печенье на Рождество, и это печенье идеально подходит для приготовления. Оно похоже на Oreo, но наполнено ванильным масляным кремом, а затем покрыто разноцветными брызгами.

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Этот интересный рецепт разработан Пэм Лолли, шеф-поваром и разработчиком рецептов из Southern Living. На приготовление уходит примерно 30 минут, сообщает Express.co.uk.

Для приготовления понадобятся:

¾ стакана несоленого размягченного сливочного масла;

один стакан сахарного песка;

два больших яйца;

одна столовая ложка ванильного экстракта;

два стакана муки;

одна чайная ложка разрыхлителя;

½ стакана пищевой соды;

¼ чайной ложки соли;

¼ стакана красной и зеленой посыпки.

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Для приготовления ванильного масляного крема возьмите:

один стакан несоленого размягченного сливочного масла;

четыре стакана сахарной пудры;

две чайные ложки экстракта ванили;

¼ чайной ложки соли;

одна-две чайные ложки цельного молока.

Чтобы приготовить печенье, взбейте масло и сахар вместе до легкой и пышной массы в течение одной минуты. Затем добавьте яйца и ванильный экстракт и перемешайте в масляную смесь.

В отдельной маленькой миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Медленно влейте и перемешайте мучную смесь с масляной смесью до полного соединения.

Затем сложите посыпку. После этого накройте смесь для печенья и охладите по крайней мере час.

Когда вы будете готовы выпекать, разогрейте духовку до 165 градусов. Сформируйте из охлажденного теста шарики.

Разложите шарики теста на расстоянии друг от друга на два противня, выстланные бумагой для выпечки. Выпекайте две партии печенья в течение восьми-десяти минут или до тех пор, пока они не подрумянятся по краям. После выпечки переложите их на решетку для охлаждения.

Чтобы приготовить ванильно-масляный крем, взбейте масло, пока оно не станет кремообразным. Затем добавить сахарную пудру, ваниль и одну чайную ложку в отдельную небольшую миску, а затем перемешать до получения однородной кремообразной массы. Если нужно, добавьте еще одну чайную ложку молока, если вам кажется, что масляный крем слишком густой.

Распределите столовую ложку ванильно-масляного крема на плоской стороне 24 печенья, а затем соедините их вместе с остальными печеньями. Добавьте остатки масляного крема на верх печенья.

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