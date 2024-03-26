Похожи на мини-пришельцев: в Тихом океане нашли трех неизвестных ранее науке существ (фото и видео)

Недавняя экспедиция в зону Кларион-Клиппертон раскрыла скрытый мир странных существ, среди которых выделились "морские свиньи Барби" и "однокумники" Amperima. Проведенные под руководством доктора Адриана Гловера из Лондонского музея естественной истории, эти исследования обогатили нашу картину биоразнообразия океанов.

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Однако что делает эту находку особенно интересной, это не только экзотичность обнаруженных видов, но и контекст, в котором они были найдены. Район Кларион-Клиппертон известен также как потенциальное место глубоководной добычи полезных ископаемых, в частности марганца, никеля и кобальта. И вот здесь, среди "морского картофеля", скрытое биоразнообразие последнего океана создает конкурентное поле для ресурсного использования и природоохранных мероприятий, пишет IFLScience.

"Интересно, что большинство видов, обнаруженных во время экспедиции, могут быть новыми для науки", — заметил морской биолог Реген Дреннан из Лондонского музея природной истории.

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"Это открытие создает новые возможности для дальнейших исследований и сохранения биоразнообразия в этой уникальной среде", – добавил ученый.

Большое внимание также уделяется сбору и анализу собранных экземпляров. Они станут основой дальнейших научных исследований и могут оказаться новыми видами.

В частности, крысохвост, один из немногих позвоночных, найденных на таких глубинах, вызывает особый интерес среди исследователей.

Хотя глубоководная добыча может стать важным источником полезных металлов для зеленой революции, ее влияние на морские экосистемы еще нуждается в богатой исследовательской работе. Вопрос стал глобальным интересом из-за значительных запасов марганца, никеля и кобальта, но вместе с тем и из-за потенциальных негативных последствий для природной среды.

Перед тем, как делать важные решения по эксплуатации этих ресурсов, важно тщательно изучить экологические последствия. Дальнейшие исследования проекта SMARTEX преследуют цель - выяснить, как возможная добыча повлияет на богатство морских экосистем и смогут ли они восстановиться после такого вмешательства.

Таким образом, экспедиция в зону Кларион-Клиппертон открыла новый мир животной жизни, но вместе с тем подняла и важные вопросы о сохранении природной среды и устойчивом использовании ее ресурсов.

Ранее ученые предупредили, что деятельность человека может привести к полному вымиранию сорока.

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