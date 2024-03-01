Покрывает 100% суточной потребности в питательных веществах: почему следует регулярно употреблять кресс-салат.
Листовая зелень – это чрезвычайно полезные для здоровья продукты. Среди них особенно выделяется кресс-салат, содержащий широкий спектр питательных веществ и витаминов.
Благодаря содержанию витаминов A и C, кальция, железа и других веществ, кресс-салат укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье костей и профилактику заболеваний. Об этом пишет Радиотрек.
Антиоксиданты предотвращают повреждение клеток и снижают риск рака.
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Кроме кресс-салата, в список наиболее полезных листовых овощей входят: китайская капуста, мангольд, шпинат, зеленый салат, петрушка, капуста, руккола, брокколи и другие.
Регулярное употребление листовой зелени, особенно кресс-салата, значительно улучшает общее состояние здоровья и предотвращает болезни. Поэтому следует как можно чаще включать эти полезные продукты в свой рацион.
Напомним, сколько сахара нужно съедать в день, чтобы не навредить организму.
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