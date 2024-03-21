Полезная сладость для малышей: как приготовить сырки в молочном шоколаде

Кто не любит творожные сырки? Этот десерт родом из детства, и он всегда актуален. Приготовить творожные сырки в шоколаде дома очень легко, а результат порадует вас и ваших близких.

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Рецептом поделились на сайте ТСН. Вместо молочного шоколада можно использовать черный или белый. К творожной массе можно добавить изюм, цукаты, орехи или другие ваши любимые ингредиенты. Сырные творожки можно хранить в холодильнике до 5 дней.

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Для этого вам понадобится:

Сыр 9% – 400 г

Сливочное масло – 50 г

Сахарная пудра – 50 г

Ванильный сахар – 2 ч. л.

Молочный шоколад – 150 г

Масло растительное - 25 мл

Приготовление:

Соедините творог, сахарную пудру, ванильный сахар и мягкое сливочное масло. Перебейте в блендере до однородной массы. Руки немного смочите водой и сформуйте сырки любой формы. Выложите на доску, застеленную пленкой, и отправьте в морозильную камеру примерно на час. Молочный шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. Влейте растительное масло и перемешайте. Сырки наденьте на шпажки, больше чем на половину окуните в шоколад и переверните. Переложите на пергамент и извлеките шпажку. Отправьте в холодильник для полного застывания.

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