Полезная закуска: рецепт запеченной красной капусты с орешками

Запеченная красная капуста по рецепту от Shuba является полезной, быстрой и вкусной закуской. Подойдет и для праздничного стола.

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Ингредиенты:

Красноголовая капуста – 1 шт.

Масло оливковое Extra Virgin – 30 мл

Рукола – 20 г

Грецкие орехи – 30 г

Томаты вяленые в масле – 6 шт.

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Специи – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

Духовку выставьте на 180 градусов.

Капусту нарежьте ломтиками толщиной 1,5 см. Противень застелите пергаментом и выложите на него капусту.

Смешайте измельченный чеснок с небольшим количеством приправ и небольшим количеством соли. Смажьте ломтики красной капусты оливковым маслом и посыпьте смесью из чеснока и специй.

Запекайте капусту 20-25 минут. Извлеките из духовки, посыпьте рукколой, орешками и вялеными помидорами и запекайте в режиме гриля на максимальной мощности еще 2-3 минуты.

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