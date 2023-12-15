Полезная закуска: рецепт запеченной красной капусты с орешками
Запеченная красная капуста по рецепту от Shuba является полезной, быстрой и вкусной закуской. Подойдет и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Красноголовая капуста – 1 шт.
Масло оливковое Extra Virgin – 30 мл
Рукола – 20 г
Грецкие орехи – 30 г
Томаты вяленые в масле – 6 шт.
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Специи – по вкусу
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
Духовку выставьте на 180 градусов.
Капусту нарежьте ломтиками толщиной 1,5 см. Противень застелите пергаментом и выложите на него капусту.
Смешайте измельченный чеснок с небольшим количеством приправ и небольшим количеством соли. Смажьте ломтики красной капусты оливковым маслом и посыпьте смесью из чеснока и специй.
Запекайте капусту 20-25 минут. Извлеките из духовки, посыпьте рукколой, орешками и вялеными помидорами и запекайте в режиме гриля на максимальной мощности еще 2-3 минуты.
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