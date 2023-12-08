Полезнее сливочного масла: что такое масло гхи и как правильно его делать

Если растопить сливочное масло по определенному методу, вы получите гхи, которое очень полезно и имеет отличный вкус. Как правильно его делать и хранить, читайте ниже.

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Об этом пишет Shuba.

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Процесс топки сливочного масла в духовке выглядит следующим образом:

Разогрейте духовой шкаф до 150°С. Нарежьте сливочное масло на квадраты и разместите его в глубокой форме или кастрюле с толстым дном, при этом оставьте пространство 8-9 см вверх сосуда во избежание брызгивания масла в духовке. Поставьте кастрюлю без крышки в горячую духовку и топите масло не менее двух часов, без помешивания. Подготовьте дуршлаг, марлю и глубокую кастрюлю. Разместите дуршлаг на кастрюле и простелите несколькими слоями марли. Если масло набрало структуру топленого, извлеките посуду из духовки, снимите пену и перелейте топленую массу через дуршлаг. Оставьте масло остывать в дуршлаге. Подготовьте стеклянную банку с плотной крышкой и, когда топленое масло уже остыло, переложите его в банку и храните в холодильнике.

Что касается хранения, лучшим вариантом является стеклянная посуда с плотной крышкой. Топленное масло в холодильнике может храниться до месяца, а в морозильнике – до полугода. Для хранения при комнатной температуре используйте сухую стеклянную посуду с пергаментной или фольговой крышкой в течение недели-двух.

Напомним, мы уже писали, как легко растопить масло без микроволновки.

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