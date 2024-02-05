Полезно и пикантно: рецепт запеченной брокколи с чесноком

Этот рецепт запеченной брокколи удивит вас своим изящным вкусом, который легко приготовить в домашней духовке. Секрет заключается в ароматной заправке, придающей блюду "ресторанного" лоску. Это блюдо не только очень вкусное, но и полезное. Прекрасный вариант перекуса. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты :

Для брокколи:

2 кг брокколи

4 зубчика чеснока

5 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

Соль и черный перец по вкусу

Для заправки:

2 ч. л. лимонной цедры

2 ст. л. лимонного сока

10 г базилика (примерно 12 листочков)

1,5 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

80 г пармезана

3 ст. л. кедровых орехов

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Приготовление :

Разогрейте духовой шкаф до 220°C. Приготовьте заправку Смешайте в миске лимонный сок, цедру, оливковое масло и измельченный базилик. Обжарьте орехи: Подсушите кедровые орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Разрежьте брокколи: Разделите брокколи на соцветия. Выложите на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Добавьте измельченный чеснок, 5 ст. л. оливкового масла, соль и перец. Запекайте: Запекайте брокколи 20-25 минут, до румяности соцветий. Добавьте заправку: Переложите брокколи с чесноком в миску. Полейте заправкой, посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном. Подавайте: Подавайте запеченную брокколи горячей.

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