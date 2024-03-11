Полезные блины: перечень правильных ингредиентов для начинок
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Полезные начинки для блинчиков.
⠀Для начала давайте приготовим блины.
⠀Ингредиенты на 2 порции:⠀
- Молоко коровье - 150 г⠀
- Мука овсяная - 70 г⠀
- Соль - щепотка ⠀
- Яйцо куриное - 1 шт ⠀
⠀Пищевая ценность на 100 г:⠀
164 ккал ⠀
Белки: 7,97 г⠀
Жиры: 6 г⠀
Углеводы: 19,4 г⠀
⠀Начинка "Куриная"⠀
- ⠀Филе курицы - 200 г⠀
- Сметана - 1 ч.л с горкой⠀
- Сыр - 20 г⠀
- Лук - по вкусу⠀
- Соль и перец по вкусу.⠀
⠀Филе предварительно отварить. ⠀
Лук мелко нарезать и обжарить до золотистости без масла, сыр натереть на терке. Смешиваем филе курицы, сыр, сметану и лук.⠀
Выкладываем начинку и сворачиваем блин. ⠀
⠀ Блины с сёмгой ⠀
- ⠀Слабосоленая семга - 180 г⠀
- Творог - 180 г⠀
⠀Творог пропускаем через сито.⠀
Смазываем блинчик творогом, поверх выкладываем кусочки семги. Заворачиваем рулетиком и разрезаем по диагонали.⠀
⠀Блины с брынзой и зеленью⠀
- ⠀Кинза — небольшой пучок;⠀
- Сметана — 1,5 ст. л.;⠀
- Брынза — 130 г,⠀
⠀Сыр натереть на крупном отсеке терки, также можно нарезать его мелким кубиком. Заправить сметаной или майонезом, тщательно перемешать. Этот ингредиент поможет начинке стать единым целым и не выпадать из блинчика.⠀
⠀К сведению: если используется не состаренная брынза, можно не добавлять сметану, так как свежий сыр обладает мягкой, мажущейся консистенцией.⠀
⠀Зелень промыть, просушить, мелко нашинковать, добавить к сыру. Снова смешать.⠀
⠀Чтобы сыр немного расплавился, начинять блинчики нужно сразу же после снятия их со сковороды. Также можно их дополнительно поджарить или разогреть в духовке. В такие блины можно положить дольки помидоров, такой вариант тоже многим нравится.⠀
⠀Не пропустите.
Какая начинка вашу любимая?