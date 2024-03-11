Полезные блины: перечень правильных ингредиентов для начинок

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Полезные начинки для блинчиков.

⁣⁣⠀Для начала давайте приготовим блины.

⁣⁣⠀Ингредиенты на 2 порции:⁣⁣⠀

⁣⁣Молоко коровье - 150 г⁣⁣⠀

Мука овсяная - 70 г⁣⁣⠀

Соль - щепотка ⁣⁣⠀

Яйцо куриное - 1 шт ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Пищевая ценность на 100 г:⁣⁣⠀

164 ккал ⁣⁣⠀

Белки: 7,97 г⁣⁣⠀

Жиры: 6 г⁣⁣⠀

Углеводы: 19,4 г⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Начинка "Куриная"⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Филе курицы - 200 г⁣⁣⠀

Сметана - 1 ч.л с горкой⁣⁣⠀

Сыр - 20 г⁣⁣⠀

Лук - по вкусу⁣⁣⠀

Соль и перец по вкусу.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Филе предварительно отварить. ⁣⁣⠀

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистости без масла, сыр натереть на терке. Смешиваем филе курицы, сыр, сметану и лук.⁣⁣⠀

Выкладываем начинку и сворачиваем блин. ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀ Блины с сёмгой ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Слабосоленая семга - 180 г⁣⁣⠀

Творог - 180 г⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Творог пропускаем через сито.⁣⁣⠀

Смазываем блинчик творогом, поверх выкладываем кусочки семги. Заворачиваем рулетиком и разрезаем по диагонали.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Блины с брынзой и зеленью⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Кинза — небольшой пучок;⁣⁣⠀

Сметана — 1,5 ст. л.;⁣⁣⠀

Брынза — 130 г,⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Сыр натереть на крупном отсеке терки, также можно нарезать его мелким кубиком. Заправить сметаной или майонезом, тщательно перемешать. Этот ингредиент поможет начинке стать единым целым и не выпадать из блинчика.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀К сведению: если используется не состаренная брынза, можно не добавлять сметану, так как свежий сыр обладает мягкой, мажущейся консистенцией.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Зелень промыть, просушить, мелко нашинковать, добавить к сыру. Снова смешать.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Чтобы сыр немного расплавился, начинять блинчики нужно сразу же после снятия их со сковороды. Также можно их дополнительно поджарить или разогреть в духовке. В такие блины можно положить дольки помидоров, такой вариант тоже многим нравится.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Не пропустите.

Какая начинка вашу любимая?