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Полезный десерт: рецепт апельсиновых цукатов в духовке

Цихоцкая Мария

Полезный десерт: рецепт апельсиновых цукатов в духовке

Цукаты из апельсина – это вкусный и полезный десерт, который можно приготовить дома. Они идеально подходят для декора тортов, пирожных и других десертов, а также могут использоваться как ингредиент для выпечки.

Ингредиенты

  • Апельсины – 4 шт.
  • Сахар – 200 г

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Приготовление

  1. Апельсины тщательно вымойте и разрежьте пополам. Нарежьте их полукольцами толщиной около 5 мм.
  2. Ломтики апельсинов обваляйте в сахаре с двух сторон.
  3. Противень застелите пергаментом и выложите на него апельсиновые цукаты.
  4. Поместите противень в духовку, разогретую до 100 градусов Цельсия, и сушите апельсины в течение 2 часов.

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