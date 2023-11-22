Полезный десерт: рецепт тыквенных цукатов на зиму
Эти цукаты по рецепту от Shuba не только вкусны, но и полезны. По вкусу очень похожи на курагу.
Ингредиенты:
Тыква – 1.5 кг
Сахар – 700 г
Корица – по вкусу
Мускатный орех молотый – по вкусу
Лимонная кислота – 1 ч. л.
Сахарная пудра – по вкусу
Крахмал кукурузный – 1 ст. л.
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Способ приготовления:
Мякоть тыквы нарежьте на кубики 1-1,5 см и отправьте в кастрюлю.
Засыпьте тыкву сахаром и перемешайте.
Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 6-10 часов. Затем добавьте лимонную кислоту, специи и перемешайте.
Кастрюлю станете на большой огонь. Доведите до мягкости тыкву. Охладите.
Переложите тыкву в дуршлаг и слейте весь сироп, который вскипятите отдельно и варите 5-7 минут.
Залейте горячим сиропом тыкву и переложите кусочки тыквы в дуршлаг и оставьте на 1,5-2 часа.
Духовку разогрейте до 100 градусов. Противень застелите пергаментом и выложите кусочки тыквы. Сушите в духовке с открытой дверцей 2-3 часа.
Цукаты переложите на плоскую тарелку или поднос и оставьте еще примерно в сутки.
Сахарную пудру смешайте с крахмалом, посыпьте цукаты и перемешайте.
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