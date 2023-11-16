Полезный и согревающий: суп с чечевицей и тыквой
Тыквенный суп по рецепту от Shuba отлично подводит для холодного осеннего времени. Он не только сытный, но и очень вкусный.
Ингредиенты:
Бульон овощной – 800 мл
Тыква – 500 г
Картофель – 2 шт.
Чечевица красная – 60 г
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Специи – по вкусу
Масло сливочное – 50 г
Зелень – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Овощи порежьте.
2. Возьмите толстостенную кастрюлю и растопите в ней сливочное масло, положите лук и морковь. Обжарьте до мягкости. Добавьте куски тыквы, картофеля и промытую чечевицу. Залейте бульоном, посолите и варите на небольшом огне 30 минут после закипания.
3. Бульон слейте в другую посуду, овощную смесь пюрируйте блендером. Разведите пюре бульоном, добавьте соль, перец и специи и снова доведите до кипения.
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