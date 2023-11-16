Полезный и согревающий: суп с чечевицей и тыквой

Тыквенный суп по рецепту от Shuba отлично подводит для холодного осеннего времени. Он не только сытный, но и очень вкусный.

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Ингредиенты:

Бульон овощной – 800 мл

Тыква – 500 г

Картофель – 2 шт.

Чечевица красная – 60 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Специи – по вкусу

Масло сливочное – 50 г

Зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Овощи порежьте.

2. Возьмите толстостенную кастрюлю и растопите в ней сливочное масло, положите лук и морковь. Обжарьте до мягкости. Добавьте куски тыквы, картофеля и промытую чечевицу. Залейте бульоном, посолите и варите на небольшом огне 30 минут после закипания.

3. Бульон слейте в другую посуду, овощную смесь пюрируйте блендером. Разведите пюре бульоном, добавьте соль, перец и специи и снова доведите до кипения.

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