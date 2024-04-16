Полезный салат 'Шуба': почему его недооценивают

Кто, когда и почему решил подпортить диетологическую репутацию салату "Шуба", достоверно неизвестно. Но попробую реабилитировать это блюдо в ваших глазах.

Картофель, морковь, свекла, лук – привычные нам корнеплоды, которые идеально подходят для "мягкого детокса" в наших географических широтах. И хорошо между собой сочетаются.

А если добавить к ним качественную сельдь матиас и качественный "домашний" майонез/сметану, то состав и сочетаемость продуктов от этого только выигрывает.

Даже на аутоиммунном протоколе питания, если заменить майонез на веган вариант, это блюдо будет полезным и безопасным.

Есть также отличный рецепт веган шубы, где вместо сельди используют водоросли нори. Невероятно вкусно!

Любите "шубу"?