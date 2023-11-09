Полезный заменитель сахара, улучшающий память и сон: почему следует регулярно есть финики

Финики – это продукт, богатый источником важных питательных веществ, обладающих множеством полезных свойств для здоровья. Благодаря высокому содержанию калия они полезны для сердечно-сосудистой системы и нервной системы, а также способствуют нормализации функционирования желудочно-кишечного тракта и улучшению памяти и качества сна.

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Об этом пишет Good Housekeeping.

Эти фрукты, выращенные в разных странах, доступны в свежем и сушеном виде и имеют разные сорта с разными вкусами. Хотя некоторые могут выражать беспокойство относительно содержания сахара в финиках, они на самом деле имеют низкий гликемический индекс благодаря своему содержанию клетчатки, что делает их отличным заменителем для любящих сладкое, но не следящих за фигурой. Финики богаты антиоксидантами, такими как фенольные антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают защищать клетки от повреждений и поддерживать здоровье.

Кроме того, они богаты клетчаткой, которая способствует здоровому пищеварению и помогает контролировать вес. Финики полезны для сердца благодаря антиоксидантам и клетчатке, которые помогают снижать воспаление и поддерживать здоровье сердца. Их содержание клетчатки способствует здоровому холестерину и триглицеридам. Этот продукт также может быть полезен для укрепления костей из-за содержания минералов, таких как фосфор, магний и кальций.

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Четыре финика без косточки содержат:

266 калорий;

1,7 г белка;

72 г углеводов;

6,4 г клетчатки;

64 г сахаров (в сумме);

62 мг кальция;

52 мг магния;

60 мг фосфора;

668 мг калия;

86 мкг бета-каротина;

144 МЕ витамина А

Финики являются суперпродуктом благодаря большому количеству полезных соединений, таких как полифенолы. Поэтому следует употреблять финики регулярно.

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