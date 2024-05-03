Полное расписание магнитных бурь на май 2024: когда опасные даты и как защититься
С 3 по 4 мая ожидаются опасные магнитные бури оранжевого уровня. Эксперты отмечают необходимость бдительности в связи с поступлением магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье человека.
Согласно данным портала Meteoagent, в мае предполагается сравнительно незначительное активирование магнитных бурь, однако и они могут оказать значительное влияние на физическое и эмоциональное состояние метеопатов.
Вас также может заинтересовать: Магнитные бури заставили птиц изменить миграцию – ученые
В частности, следующие даты могут быть особенно опасны:
23-25 мая: предполагается средней интенсивности магнитная буря с К-индексом 4.
28-29 мая: ожидается магнитная буря средней активности с К-индексом 4.
Важно отметить, что магнитные бури могут иметь разный уровень мощности, от К-индекса 2 до К-индекса 9. Бури с К-индексом более 5 классифицируются как бури красного уровня, которые могут вызвать сбои в работе спутников и связи и способны вызвать отрицательное влияние на здоровье человека.
Люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом находятся в зоне особого риска во время магнитных бурь. Для уменьшения негативного воздействия рекомендуется соблюдать некоторые правила здорового образа жизни.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
- Избегать стрессов и сильных физических нагрузок.
- Ограничить потребление жирной, жареной, соленой и острой пищи, увеличив употребление овощей и фруктов.
- Отказаться от кофе, сигарет и алкоголя.
- Пить больше жидкости, подавляющей части простой воды или травяных чаев.
- Регулярно проветривать помещение и держать влажность на оптимальном уровне.
- Пытаться соблюдать режим сна, спать в то же время и обеспечить достаточное количество сна.
Благодаря соблюдению этих советов можно снизить негативные последствия воздействия магнитных бурь на организм и сохранить здоровье в течение майского периода.
Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!