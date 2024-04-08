Полное солнечное затмение 8 апреля: где украинцам смотреть онлайн

8 апреля 2024 года произойдет полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в ряде стран мира. В частности, за этим явлением будут наблюдать вживую жители Северной Америки, Мексики и Канады.

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит прямо между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на нашу планету. Луна почти такого же размера, как Солнце, поэтому она может полностью закрыть его диск.

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Для тех, кто не сможет увидеть затмение вживую, NASA организовало прямую трансляцию, которую можно будет смотреть на сайте Space.com. Трансляция начнется в 13:00 по восточному времени (17:00 по Гринвичу).

NASA также создала интерактивную карту, которая позволила людям из любого места мира узнать, в какое время можно увидеть затемнение, и как оно будет выглядеть.

Это уникальное явление будет транслироваться на YouTube-канале CosmoSapiens.

Как безопасно наблюдать за солнечным затмением вживую?

Нельзя смотреть на солнце без специальной защиты. Существуют два способа безопасно наблюдать за затемнением:

Косвенный просмотр: Вы не смотрите прямо на солнце, а видите изображение затемнения.

Прямой просмотр: Вы смотрите прямо на солнце, но используете специальные очки для затемнения, блокирующие вредное излучение.

Ранее ученые предупредили, что солнечное затмение 8 апреля может привести к резким изменениям в поведении птиц.

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