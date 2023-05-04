Полнолуние 5 мая принесет хорошие новости трем знакам зодиака: их ждет большая удача

Полнолуние 5 мая 2023 года станет временем новых идей и смелых планов, которые имеют все шансы стать реальностью. В этот день знакомства будут завязываться очень легко, а деловые предложения окажутся особенно привлекательными.

По словам астрологов, больше всего повезет Козерогам, Скорпионам и Стрельцам. Они почувствуют, что в жизни начинается "белая полоса".

Козерог

Уроженцы этого знака зодиака будут уверены в своих силах, как никогда раньше. Они смогут легко решить вопросы, которые уже давно их беспокоили. Козерогам повезет и в финансовом плане – они получат крупную сумму денег, на которую совсем не рассчитывали. Могут поступить выгодные деловые предложения, но торопиться с решением не стоит: лучше сначала все тщательно обдумать.

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Скорпион

Скорпионов ждет очень плодотворный день. Перед уроженцами знака откроются перспективы карьерного роста – они легко найдут единомышленников, с которыми могут реализовать самые смелые планы. Удача будет на их стороне, и все получится. Важно прислушаться к своей интуиции, она подскажет правильный путь и позволит избежать опасностей.

Стрелец

Стрельцам повезет с самого утра – они получат очень важную для себя новость, которая задаст тон всему дню. Уроженцы знака могут рассчитывать на солидную премию на работе, ведь они действительно усердно трудились, но больше всего их порадует вторая половинка. Возможно, уроженцы знака отправятся в путешествие, о котором давно мечтали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.