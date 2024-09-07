Получит ли водитель штраф за такой маневр: трудная задача на знание ПДД

Часто на дорогах возникают ситуации, когда необходимо принять правильное решение по выполнению того или иного маневра. Особенно это касается случаев, когда на дороге установлены дорожные знаки.

Недавно в популярном Telegram-канале "А ты знаешь ПДД?" была опубликована интересная задача, заставившая многих задуматься. Условием задачи была следующая ситуация: легковушка движется по дороге со знаком 4.1 "Движение прямо", но водитель намерен развернуться, чтобы заехать на автозаправочную станцию.

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Позволяют ли правила дорожного движения совершить такой маневр?

Правила дорожного движения 2024 года о повороте. Источник: t.me/auto_pdrua

Ответ может вас удивить: в этом случае водитель имеет право выполнить разворот.

Почему? Дело в том, что знак 4.1 "Движение прямо" позволяет движение только прямо, но при этом не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории. АЗС как раз относится к таким территориям.

Вывод: Даже при наличии знака 4.1 "Движение прямо" водитель может выполнить разворот, если он планирует заехать на близлежащую территорию, такую как АЗС, парковка и т.д.

Важно помнить: перед выполнением любого маневра необходимо убедиться в безопасности других участников дорожного движения, включить ответный сигнал поворота и соблюдать другие требования ПДД.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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