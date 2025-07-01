Получите крупные и ароматные плоды: как правильно поливать дыни в конце июня, чтобы получить щедрый урожай

В конце июня важно правильно поливать дыни, чтобы обеспечить их хорошее развитие. Существуют эффективные способы подкормки, помогающие улучшить качество плодов.

Об особенностях ухода за дынями и полезных советах рассказывают агрономы и специалисты по сельскому хозяйству. Об этом пишет ТСН.

Для того чтобы дыни выросли ароматными и сладкими, им нужен калий. Одним из самых эффективных удобрений является настой из древесной золы. Чтобы приготовить его, следует стакан пепла растворить в 10 литрах теплой воды и дать настояться в течение суток. Перед применением раствор процедить. Поливать дыни лучше на увлажненную почву примерно раз в неделю или раз в 10 дней. Такой способ подкормки поможет сделать плоды более сладкими и ароматными.

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Настой из перегноя для больших и сочных дынь

Чтобы плоды были обильными и мясистыми, растениям необходимы фосфор и азот. Для приготовления такого удобрения следует залить одну часть перегноя пятью частями воды и дать настояться три дня. Перед внесением концентрат разбавляют водой в соотношении 1:3 и поливают дыни под корень. Эта подкормка способствует активному росту и увеличению размера плодов.

Когда и как правильно поливать дыни

Оптимальное время для полива дынь – утро или вечер, чтобы избежать ожогов листьев из-за солнечной жары.

После увлажнения почвы рекомендуется рыхлить землю, чтобы вода не застаивалась.

В период формирования плодов дыни нуждаются в обильном поливе примерно раз в шесть дней.

С середины июля полив следует сократить – это поможет плодам стать слаще.

Дыни не переносят холодную воду, поэтому лучше поливать теплой, нагретой на солнце водой.

Следует избегать чрезмерного увлажнения у корней, поскольку это может привести к его гниению.

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