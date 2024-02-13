Польза для сердца, мозга и кожи: какой продукт необходимо обязательно есть каждый день

Улучшение диеты – один из самых простых способов снизить риск хронических заболеваний и улучшить самочувствие. Употребление рыбы один или два раза в неделю – отличный способ разнообразить свой рацион.

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Рыба полна основных питательных веществ, таких как кальций, железо, магний, калий, витамин А, комплекс витаминов группы B и витамин D. Она также является отличным источником нежирного белка. Медицинские исследования показывают, что регулярное употребление рыбы может привести к улучшению здоровья, пишет cfishct.com.

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1. Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы

Многие виды рыбы богаты омега-3 жирными кислотами. Согласно многочисленным исследованиям, омега-3 жирные кислоты могут расширять кровеносные сосуды и снижать уровень плохого холестерина. Как следствие, включение этой незаменимой аминокислоты в ваш обычный рацион может снизить риск сердечного приступа и инсульта.

2. Натуральная добавка витамина D

Дефицит витамина D – распространенная проблема. Ваше тело нуждается в витамине D, чтобы усваивать кальций и защищать ваши кости. Дефицит витамина D может привести к остеопорозу и рахиту. Рыба – один из единственных диетических источников витамина D. Вы можете улучшить здоровье костей, регулярно потребляя рыбу с витамином D.

3. Природный источник магния

Магний – важное питательное вещество для нашего организма. Он играет важную роль в регулировании АД и уровня сахара в крови, а также функции мышц и нервов. Рыба – природный источник магния. Регулярное употребление рыбы поможет регулировать жидкости в организме.

4. Увеличение энергии

Белок – жизненно важный источник энергии для вашего тела, помогающий омолодить поврежденные клетки. Рыба – отличный источник нежирного белка. Вы можете увеличить свою энергию, не употребляя вредных жиров или плохого холестерина, потребляя больше рыбы.

5. Низкая калорийность

Подсчет калорий может быть не интересен, но он играет немаловажную роль в достижении и поддержании здоровой массы тела. Поскольку рыба обладает низкой калорийностью и богата питательными веществами, целесообразно включить морепродукты в низкокалорийную диету.

6. Улучшение здоровья органов дыхания

Такие питательные вещества как витамин B и калий защищают вашу дыхательную систему от воздействия загрязнения окружающей среды. Они могут облегчить воспаление в груди, что приводит к затруднению дыхания и кашля. Рыба – отличный источник этих питательных веществ. Исследования показывают, что дети, регулярно едят рыбу, имеют меньший риск развития астмы.

7. Повышение психического здоровья

Исследования показывают, что регулярное потребление рыбы может снизить риск снижения умственных функций в пожилом возрасте и расстройств мозга, как болезнь Альцгеймера. Одно из исследований показало, что регулярное употребление рыбы может даже улучшить когнитивные функции и концентрацию. Омега-3 жирные кислоты в рыбе также могут снизить стресс, тревогу и другие симптомы депрессии.

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