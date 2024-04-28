Помидоры вырастут большими и здоровыми благодаря простому удобрению: советы дачников

Помидоры являются популярной культурой, потому что их легко выращивать. Секрет увеличения урожая состоит в том, чтобы кормить их правильным удобрением.

Калий является ключевым фактором плодородия помидоров, поскольку это питательное вещество улучшает цвет и вкус плодов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Специалисты советуют приготовить свой домашний корм для томатов, используя рецепт чая из банановой кожуры. Кожура банана содержит 42 процента калия, являющегося одним из основных компонентов удобрения.

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Для начала промойте банановые шкурки водой и поместите их в стеклянную банку, пока она не заполнится примерно наполовину. Добавьте в банку водопроводную воду, пока она полностью не заполнится, затем плотно закрутите крышку.

Затем дайте смеси настояться в течение 5-7 дней, чтобы питательные вещества полностью поглотились водой. После этого самодельное удобрение будет готово к использованию. Просто вылейте воду на основание растения помидоров и выбросьте кашевидную кожуру в почву.

Растения помидоров следует подкармливать каждые 10-14 дней, и это простое удобрение можно вносить неоднократно, чтобы получить более сочный урожай.

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