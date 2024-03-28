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Помогает при диете: ученые исследовали, что будет, если употреблять авокадо каждый день

Игорь Романько

Можно ли употреблять авокадо каждый день

Хотите улучшить свой рацион и стать здоровее? Добавьте к нему авокадо! Авокадо – это вкусный и полезный продукт, который легко добавить в любой рацион.

Исследователи из Пенсильванского университета обнаружили, что люди, которые едят авокадо каждый день, имеют лучшее качество питания, ведь это оказывает положительное влияние на диету.

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Вот что они узнали:

  • Авокадо богато полезными веществами, такими как клетчатка, витамины и минералы.
  • Люди, едящие авокадо, чаще едят другие овощи и фрукты.
  • Авокадо может помочь вам придерживаться диетических рекомендаций.
  • Это может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Как добавить авокадо в рацион:

  • Ешьте его на завтрак на тосте с яйцом или в салате.
  • Добавьте его к обеду в суп, салат или бутерброд.
  • Сделайте из него гуакамоле и ешьте с овощами или начесом.
  • Добавьте его в полосу или йогурт.

Вот еще несколько интересных фактов об авокадо:

  • Авокадо – это не овощ, а фрукт.
  • Есть более 500 видов авокадо.
  • Авокадо – это отличный источник мононенасыщенных жиров, полезных для сердца.
  • Авокадо также богат калием, фолиевой кислотой и клетчаткой.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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