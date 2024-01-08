Помогает змеиный яд: ученые обнаружили действенное средство против высокого кровяного давления

Исследователи из Федерального университета Сан-Паулу (EPM-UNIFESP) обнаружили, что яд американской змеи Cotiara (Bothrops cotiara) содержит белок, который может помочь снизить артериальное давление.

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Белковый фрагмент или пептид, названный Bc-7a, функционально подобен белкам, входящим в состав каптоприла, снижающего давление. Каптоприл и другие подобные ему действуют, подавляя активность фермента, называемого ангиотензино-превращающим ферментом (АПФ), который важен для контроля АД в организме, пишет Newsweek.

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Это открытие может привести к разработке новых форм препаратов-ингибиторов АПФ, снижающих АД. Многие из имеющихся препаратов вызывают неприятные побочные эффекты, включая головокружение, кашель и высокий уровень калия в крови.

Исследование также показывает, что в яде змеи Cotiara были обнаружены 197 белков, 189 из которых были обнаружены в яде впервые.

"Яды никогда не перестают нас удивлять. Несмотря на все доступные технологии, многое еще предстоит изучить по этим токсинам", – сказал Александр Тасима, соавтор исследования и профессор Медицинской школы EPM-UNIFESP.

Это открытие может проложить путь к новым формам препаратов-ингибиторов АПФ, которые снижают АД, поскольку многие из имеющихся препаратов вызывают неприятные побочные эффекты, включая головокружение, кашель и высокий уровень калия в крови.

Это не первое исследование, выявившее потенциальные медицинские применения яда змей и пауков. В предыдущих исследованиях было обнаружено, что яд некоторых змей и пауков может быть полезен для лечения таких состояний как рак, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Однако, прежде чем эти соединения яда пауков и змей будут использоваться в медицине, требуется еще много исследований. Тасима отмечает, что эти открытия подчеркивают важность избавления видов от вымирания, поскольку они могут предоставить нам еще неизвестные методы лечения медицинских проблем.

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