Помогают успокоиться и улучшают сон: продукты, которые следует употреблять в период тревожности

В холодную погоду сложно уснуть, особенно если в квартире холодно. Эксперты рекомендуют употреблять перед сном продукты, которые согревают тело и улучшают сон.

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Одним из таких продуктов является корица. Она обладает термогенными свойствами, повышающими температуру тела. Если добавить корицу в молоко, напиток не только согреет, но поможет расслабиться и заснуть. Об этом пишет ТСН.

Еще один продукт, который помогает согреться и уснуть – это овес. Отруби и клетчатка овса медленно перевариваются, что способствует выделению энергии и повышению температуры тела. Кроме того, овес содержит мелатонин, регулирующий сон.

Орехи также являются хорошим источником мелатонина. Они содержат также другие питательные вещества, способствующие сну, например, магний, помогающий расслабиться.

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Бананы содержат витамин В и магний, помогающие регулировать температуру тела. Магний также способствует расслаблению мышц.

Имбирь – еще один продукт, который помогает согреться и уснуть. Он обладает сосудорасширяющими свойствами, что способствует повышению температуры тела и улучшению кровообращения.

Морковь содержит альфа-каротин, способствующий выработке мелатонина.

Важно отметить, что перед сном не следует употреблять фрукты и овощи, содержащие много воды. Они могут охладить тело и вызвать бессонницу.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке.

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