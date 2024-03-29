Помощники для ЖКТ: насколько полезны куркума и алоэ
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Сегодня хотим рассказать о маленьких помощниках для нашего желудочно-кишечного тракта.
Начнем с пряности куркумы.
Антиоксидантные свойства куркумы улучшают работу сердечно-сосудистой системы, функцию нервной системы, почек, помогают в лечении аутоиммунного поражения кишечника.
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В самій куркумі міститься лише 1% активної речовини куркуміну, тобто використовувати самі лише прянощі — недостатньо.
Що ж потрібно знати про прийом куркуміну?
▫️ Ефективна доза куркуміну на день — 250-2000 мг. Тобто найефективніше — приймати цю добавку в капсулах.
▫️Прийом куркуміну самого по собі не призводить до користі для здоров'я через його погану біодоступність. Це означає, що він погано засвоюється організмом і швидко виводиться, якщо приймати в чистому вигляді.
▫️Дослідження показують, що при одночасному прийомі з пиперином (а це основний активний компонент чорного перцю) підвищується біодоступність куркуміну на 2000%.
Але потрібно знати, що не всім можна приймати пиперин тому спочатку проконсультуйтеся з лікарем.
Берберин — це надпотужна добавка, яка:
▫️бореться з кишковою інфекцією краще за антибіотики.
▫️підвищує чутливість клітин до інсуліну і навіть ефективно допомагає боротися із зайвою вагою;
▫️має жовчогінні властивості;
▫️надає гепатопротекторний ефект — покращує функцію печінки;
Дозування і тривалість прийому берберину визначається індивідуально лікарем!
Алое — вживаючи його від спастичних запорів, можна паралельно поліпшити здоров'я в цілому.
Чим же настільки корисне алое?
▫️підвищує рівень захисних сил організму, стимулює імунітет;
▫️ перешкоджає розмноженню бактерій і вірусів;
▫️сприяє регенерації слизової оболонки шлунково-кишкового тракту;
▫️ поліпшує травлення і прискорює всмоктування поживних речовин;
Не купуйте в магазині сок з алое, адже в ньому дуже низька концентрація самого алое і велика кількість цукру.
Дозування будь-яких препаратів та БАДів підбирає лікар, залежно від завдань, які переслідуються.