Поможет желток из яйца: пятна от кофе на одежде больше не будут проблемой

Пятна от кофе – распространенная проблема тех, кто спешит утром на работу и выпивает свою первую чашку крепкого ароматного напитка на ходу. К счастью, избавиться от пятен от кофе не так трудно, если действовать быстро.

Видео дня

Издание Southern Living поделилось лайфхаком, как удалить из одежды пятно от кофе с помощью яичного желтка. Этот способ подходит лучше всего для хлопчатобумажных и льняных тканей.

Предлагаем к прочтению: Ковер будет как новый: копеечное средство уберет все пятна

Для начала прополощите одежду холодной водой в течение примерно 10-15 минут, пока вода не станет прозрачной, чтобы пятно не закрепилось.

Взбейте яичный желток, затем вотрите его в пятно тканью в течение одной-двух минут, тщательно сполосните, а затем постирайте одежду в соответствии с рекомендациями, указанными на этикетке.

Если вы пролили кофе на одежду из синтетических тканей, таких как спандекс и полиэстер, сначала промокните пятно салфеткой или полотенцем, чтобы удалить излишки кофе.

Смешайте литр теплой воды, ½ чайной ложки моющего средства и столовую ложку белого уксуса. Замочите одежду в смеси на 15 минут. Ополосните ткань теплой водой, осторожно, чтобы она не была слишком горячей, так как горячая вода может закрепить пятно.

Если пятно все еще есть, промокните одежду губкой и спиртом. Выстирайте одежду как обычно в соответствии с инструкциями по стирке, а затем высушите на воздухе. При необходимости повторите.

Напомним, мы уже писали, как очистить ковер от шерсти и волос.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!